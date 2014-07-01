Выиграй билеты на концерт 5 ноября в КЦ Geneva

Дата публикации: Сегодня, 09:12

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ

подписаться на газету и ВЫИГРАТЬ БИЛЕТЫ на концерт ансамбля народной песни и танца «Дивованье», который состоится 5-го ноября в 17:00. Специально, проделав большой путь из Архангельска, коллектив подарит свое творчество (песни и танцы) почитателям русской народной (хоровой и ансамблевой) культуры.

Конкурс будет проводиться среди ВСЕХ подписчиков на 2018 год. Обладателей двух комплектов из двух билетов на концерт «Дивованье» мы с радостью будем объявлять в следующих выпусках.

Спешите оформить подписку, и вы тоже станетеучастником нашей лотереи. С нами не скучно!



ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ, ТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Стоимость подписки на газету "Виру Проспект" или "Нарвскую газету" на 2018 год:

Ветераны ВОВ- 10€

Льготники (пенсионеры, безработные, инвалиды, многодетные семьи, узники, студенты) - 12€

Работающие- 14€

Некоммерческие организации- 22€

Фирмы- 28€

Жители других регионов Эстонии:

Фирмы, организации- 28€ + расходы на доставку

Частные лица- 12€ + расходы на доставку

Мы зарабатываем на рекламе, а не на своих читателях,

поэтому наша подписка - самая выгодная в городе!

Подписаться можно:

В офисе редакции.

Наш адрес: Пушкина, 20-12,Нарва (12-этажный дом).

У доставщика.

Позвоните по тел: 58 22 94 52, 56 45 79 29, и наш доставщик оформит подписку в указанном Вами месте.

Платёжным поручением, не выходя из дома.

Банковские реквизиты: UÜ Prospekt - Media,

SEB EE831010220006191013, Swedbank EE692200221015941438

(в пояснении обязательно укажите адрес доставки).

Дополнительная информация по телефонам 582 294 52, 564 579 29.

Подписка на электронную версию "Виру Проспекта" или "Нарвской газеты"

Нашу газету можно получать и в электронном виде: каждую среду, утром, на вашу электронную почту будет приходить ссылка на PDF файл электронной копии газеты "Виру Проспект" или "Нарвская газета". Его можно скачать или просматривать прямо в Интернете. Иногда, будут также приходить ссылки и на журналы спецвыпусков. Ссылки не устаревают, вы сможете обращаться к данному номеру газеты и в дальнейшем.

Стоимость услуги для частных лиц - 1 евро в месяц. Это 4, а иногда и 5 номеров нашей газеты.

В лист рассылки Вас поставят сразу же по получению оплаты через Интернет-банк (не забудьте указать в пояснение адрес электронной почты, на который будет высылаться газета).