Выиграй билеты на концерт 5 ноября в КЦ Geneva

Культурная афишаВыиграй билеты на концерт 5 ноября в КЦ Geneva
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
подписаться на газету и ВЫИГРАТЬ БИЛЕТЫ на концерт ансамбля народной песни и танца «Дивованье», который состоится 5-го ноября в 17:00. Специально, проделав большой путь из Архангельска, коллектив подарит свое творчество (песни и танцы) почитателям русской народной (хоровой и ансамблевой) культуры.
Конкурс будет проводиться среди ВСЕХ подписчиков на 2018 год. Обладателей двух комплектов из двух билетов на концерт «Дивованье» мы с радостью будем объявлять в следующих выпусках.
Спешите оформить подписку, и вы тоже станетеучастником нашей лотереи. С нами не скучно!
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ, ТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Стоимость подписки на газету "Виру Проспект" или "Нарвскую газету" на 2018 год:
- Ветераны ВОВ- 10€
- Льготники (пенсионеры, безработные, инвалиды, многодетные семьи, узники, студенты) - 12€
- Работающие- 14€
- Некоммерческие организации- 22€
- Фирмы- 28€
Жители других регионов Эстонии:
- Фирмы, организации- 28€ + расходы на доставку
- Частные лица- 12€ + расходы на доставку
Мы зарабатываем на рекламе, а не на своих читателях,
поэтому наша подписка - самая выгодная в городе!
Подписаться можно:
В офисе редакции.
Наш адрес: Пушкина, 20-12,Нарва (12-этажный дом).
У доставщика.
Позвоните по тел: 58 22 94 52, 56 45 79 29, и наш доставщик оформит подписку в указанном Вами месте.
Платёжным поручением, не выходя из дома.
Банковские реквизиты: UÜ Prospekt - Media,
SEB EE831010220006191013, Swedbank EE692200221015941438
(в пояснении обязательно укажите адрес доставки).
Дополнительная информация по телефонам 582 294 52, 564 579 29.
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Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
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Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
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Искусственные цветы на все случаи жизни!
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Сдам 3-комн. квартиру
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Подстилка для домашних питомцев
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