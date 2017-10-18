"Открытый вопрос" в Нарвском колледже

Дата публикации: Сегодня, 16:56

Нарвский колледж Тартуского университета поддежал идею проведения открытого урока на тему "Задай вопрос по грамматике эстонского языка".

Формат встречи заключается в том, чтобы каждый желающий мог задать свой вопрос (может быть и несколько вопросов, всё зависит от количества человек и сложности вопроса), который у него возник в ходе изучения эстонского языка. Мы фиксируем вопросы и выбираем последовательность их рассмотрения. Эта модель нацелена не на языковую практику с носителями языка, как в " Eesti keele kohvik", а на заполнение пробелов и закрепление материала, который по каким-то причинам забылся, был пропущен и т.д.

Уточнить непонятное могут и школьники, и взрослые.

Первая встреча состоится 18.10.2017 в 18.00 в колледже.

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