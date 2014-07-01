Культурная афиша+Галерея. Не боги горшки обжигают
Напротив — многие посетители Дней керамики «В печь» в Северном дворе Нарвского замка имели возможность 8 июля непосредственно приобщиться к древнему искусству под руководством мастеров, которых возглавляет Ольга Шелепова, куратор Дней керамики и гончар мастерской в Северном дворе.
Вот такие колоритные изделия современных авторов можно было увидеть в Северном дворе Нарвского замка на прошедших Днях керамики. Сергей Трохачев
Из Белоруссии в Нарву на Дни керамики приехали шесть молодых людей, из Украины двое. На очереди Рига: там наши гости собираются изучать каминные изразцы.
Александра, студентка 4-го курса Минской академии искусств, рассказала, в частности, о вариантах становления художника-керамиста. Участие в выставках, говорит она, крайне важно, так как здесь можно реализовать свою продукцию. В дальнейшем, по завершении обучения, открывается несколько путей для профессиональной карьеры. Возможно частное предпринимательство с собственной галереей-магазином. Создание и официальная регистрация авторского образца, который мог бы послужить эталоном для фабричного производства - мечта всех художников. Наконец, работа на каком-либо профильном предприятии. Этот путь наименее желаемый, поскольку каждый мастер хотел бы творить самостоятельно, подчеркивает Александра.
С этим согласна Ольга Шелепова: «У любого художника должно быть свое творрческое лицо». Она продемонстрировала множество своих изделий, воспроизводящих типичную бытовую утварь XVII века. Рядом со входом в мастерскую установлен гончарный круг с ножным вращением — абсолютная копия станка той эпохи. Для посетителей, однако, предназначен современный вариант круга, с электрическим приводом.
Ольга заметила, что наблюдать весь процесс обжига с целью получения готового изделия вряд ли удастся из-за элементарной нехватки времени. Сначала глиняный предмет следует высушить и лишь затем поместить в печь, где температура постепенно, в течение 8 часов, доводится до величины выше 1000о С. Далее печь остужается, и на это может уйти до 20 часов. Иначе нельзя: здесь - принципиальное отличие керамического производства от сугубо гончарного: керамика начинается от 700 градусов. Высокая температура изменяет структуру материи, и в итоге керамическое изделие обретает исключительную твердость, хотя и остается хрупким.
Гости фестиваля могли попытаться расписать изделия экологически чистыми акриловыми красками или же поэкспериментировать с глазурью, нанося разнообразные узоры, например, методом разбрызгивания. В старину для придания особенной расцветки, рассказала Ольга, использовали соль и соду. При этом соль давала серебристый оттенок, а сода - золотистый. Нынешние красители, конечно же, не содержат никаких вредных примесей. Другое дело, что для любителей керамики они не очень-то доступны: продаются исключительно в Таллинне.
Зато, вне всякого сомнения, посетители узнали массу интереснейших фактов, касающихся керамического производства. Вот, например, как зародилась в XVII веке корейско-японская техника «раку». Однажды, поведала Ольга, гончары занимались привычным делом - обжигали глиняную посуду. Вдруг напали враги. Пришлось спасаться бегством, но гончары все же успели выхватить щипцами из огня свои изделия и бросить их в опилки. Столь резкая смена температур плюс древесный покров сказалась на внешнем виде: изделия приобрели удивительный, ни с чем не сравнимый блеск и приятный дымчатый цвет - от серого до угольно-черного. То есть, чистая случайность дала толчок благородной ремесленной традиции, для которой характерно использование восстановительной среды (древесная стружка, солома и т. д.).
Нелишне вспомнить о том, что Эстония всегда славилась именно керамикой, как, впрочем, и кожаными изделиями. Тем приятнее отметить, что обе мастерские — керамическая и кожевенная — располагаются в Северном дворе практически рядом.
Сергей Трохачев
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