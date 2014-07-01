Дата публикации: Сегодня, 12:57

В понедельник, 3 апреля в 17 в Нарвском колледже пройдёт показ фильма «Код: устранение гендерного неравенства». Фильм на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами. На показе будет присутствовать и режиссёр фильма, которой после показа можно будет задать все интересующие вопросы.

О фильме: Количество рабочих мест в сфере высоких технологий растет в три раза быстрее, чем количество дипломированных специалистов по информатике, которых выпускают наши колледжи. К 2020 году, в США будет один миллион незаполненных вакансий в сфере разработки программного обеспечения. Посредством интригующих интервью, художественной анимации и талантливого показа очагов напряженности в массовой культуре, документальный фильм КОД исследует причины, почему все больше девушек и людей с иным цветом кожи не ищут возможностей в области компьютерных наук и показывает, какую роль в этом национальном кризисе играет совокупность умонастроений, культурных особенностей, стереотипов, образовательных барьеров и дискриминации по половым признакам. Высказывания экспертов из мира технологий, психологии, науки и образования перемежаются вдохновляющими историями женщин, которые вовлечены в борьбу за то, чтобы быть услышанными, чтобы бросить вызов самоуспокоенности в сфере компьютерных наук. Фильм КОД стремится инспирировать изменения в образе мышления, в системе образования, в культуре стартап-компаний, и в том, как женщины видят себя в индустрии высоких технологий.

Длительность фильма 80 минут.