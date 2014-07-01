Дата публикации: Вчера, 16:42

21 января в 10.30 - открытие фотовыставки "Романовы и имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы" в Нарвском замке.

21 января в 12.00 - концерт одарённых детей "Рождественская Звезда" в КЦ "Женева".

Концерт приурочен к великому празднованию Рождества Христова с благой миссией - поиску и поддержке молодых талантов.

Участники концерта будут награждены почетным серебряным знаком, который учреждён епископом Нарвским и Причудским Лазарем. Данная награда будет вручаться уже второй год.

- Рождественская звезда, как мы знаем, когда-то привела восточных мудрецов к яслям Бога младенца, - подчеркнул владыка Лазарь. - Мы с вами долгое время были оторваны от своих христианских корней, пришло время возвращаться к своим истокам. Религия всегда была неотъемлемой составляющей каждой семьи, нашего общества в целом; и сегодня вера вновь должна стать для наших детей твердым фундаментом их жизни.

Поэтому мы учредили «Рождественскую звезду», которая является не только видимым поощрением зарождающегося таланта (хотя, безусловно, делать это тоже важно), но и символом возврата к нашим православным традициям. В этом и состоит ее главное предназначение.

Также просим разместить информацию о концерте в Ваших средствах массовой информации.

Нарвская и Причудская епархия