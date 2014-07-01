Прочие мероприятия

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Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа
29 апреля
Нарва, Kalev Fama staadion, ул. Харидусе, 22.
13.00. Футбол. Чемпионат Эстонии Премиум лига: JK Narva Trans - JK Sillamäe Kalev.
Нарва, Липовая ямка.
11.00. Велосипедный поход «Велосипед - мой друг и помощник». Трасса велопохода проходит по городу Нарва, а также по грунтовым и лесным дорожкам волости Вайвара и самоуправления Нарва-Йыэсуу. На финише участникам будет предложено питание и призы. Для участия в велопоходе рекомендуют использовать горный или гибритный велосипед и одевать велошлем, а также взять с собой питьё и еду для подкрепления сил. В случае проколов колёс, и других поломок. участникам будет оказана техническая помощь.
Для участников до 7 лет будет открыта велотрасса детских фигурных заездов, участвовать можно и на беговелах.
Нарва, ул. Йоала, 30 (старая проходная Кренгольма).
12.00 и 14.00. Экскурсия по Кренгольму и Нарвским водопадам. Дошкольники бесплатно, школьники 2 €, взрослые 5 €, семейный билет 10€ (2 взрослых и все дети семьи). Билеты можно приобрести только на месте за наличные. Поскольку шлюзы открыты российской стороной, предсказать их закрытие не является возможным. Поэтому во избежание разочарований, перед тем, как отправиться на экскурсию, следует посмотреть последние сводки на странице мероприятия в Facebook, которые будут обновляться каждое утро: https://www.facebook.com/events/1410890292324978/
30 апреля
арва, зал настольного тенниса, ул. Фама, 2.
11.00. Настольный теннис. Кадеты, TOP 8.
Нарва, ул. Йоала, 30 (старая проходная Кренгольма).
12.00 и 14.00. Экскурсия по Кренгольму и Нарвским водопадам.
1 мая
Нарва, ул. Йоала, 30 (старая проходная Кренгольма).
12.00 и 14.00. Экскурсия по Кренгольму и Нарвским водопадам.
Нарвский ледовый холл, 26. Juuli 4
Массовое катание на коньках:
25.04 - 28.04 с 12.00 до 13.00
29.04 - 30.04 с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00
Казематы бастиона Виктория
Ср.-Чт. 11:00 – 18:00, Пт.-Сб. 10:00-19:00, Вск. 10:00 – 18.00
Экскурсии в сопровождении гида в пороховом погребе и на первом этаже каземата бастиона Виктория.
Детский билет - 2 евро, взрослый - 4 евро, семейный - 9 евро.
27.04 в 13.00 и 28.04 в 15.00 Специальная программа для пенсионеров. Программа. Билет – 2 евро.
Нарвский колледж Тартуского университета
Выставки:
- «Эстонские деньги от марки до кроны» и «Евроденьги». Eesti Pank. Вход свободный.
Вход свободный
Резидентура художников в Нарве (Joala 18)
Выставки:
Торговый центр «Аstri»
Торговый центр «Fama»
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