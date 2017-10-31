Городские мероприятия

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Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

26 октября



Нарва, Нарвский замок.

12.00 Каникулы в Нарвском замке. Нарвские легенды.



27 октября

Нарва, Нарвский замок.

12.00 Каникулы в Нарвском замке. Ивангородская крепость



Нарва, Фамa, 4, Стрелковый тир.

11.00 Чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе



Нарва, Харидусе, 22, Kalev Fama staadion.

19.30 Футбол. Чемпионат Эстонии Премиум лига JK Narva Trans - Tallinna FC Levadia.



28 октября

Нарва, Нарвский Ледовый холл, 26. Июля, 4.

13.30 Хоккей. Чемпионат Эстонии Лига мастеров Narva PSK - Vipers (Tallinn)



Нарва, Фама, 4, Стрелковый тир.

11.00 Стрельба. Чемпионат Ида-Вирумаа



Нарва, Партизани, 2, Дом детского творчества,

15.00 Концерт «Наше Евровидение: поют дети». Вход свободный.



Нарва, Нарвский замок.

11.00 День варгана в Нарве, организованный школой фольклорной музыки Вильянди. С 11.00 в Нарвском замке будут открыты мастер- классы по игре на варгане. В завершении программы в 17.00 выступит ансамбль варганистов.



29 октября

Нарва, ЦК Geneva.

17.00 Концерт Нарвского симфонического оркестра. Стен Лассманн (фортепиано). Дирижер Анатолий Щура. В программе: Моцарт, Мендельсон. Билет 3-5 €.



Нарва, ул.Вабадусе, 20.

11.00 Кукольный спектакль "Большая ошибка маленького ежика", театр «Ильмарине». Билет 3 евро.



Нарва, ул.Вабадусе, 20.

13.00 Спектакль "Танцуй, барин!Танцуй!", театр «Ильмарине». Билет 3 евро.



Нарвский колледж Тартуского университета.

Raekoja plats 2, Пн.– Сб. 10:00 – 20:0, Вс. 10:00-18:00

Временные выставки:

- «В ожидании республики» (до 31.10.2017).

Нарвский ледовый холл, 26. Juuli 4

Информацию смотрите на сайте: www.npsk.ee

Казематы бастиона Виктория

Посещение казематов возможно только в сопровождении гида в строго определённое время. Предварительная регистрация желательна.

Время проведения экскурсий:

Среда–Четверг 12.00 и 15.00

Пятница–Суббота 11.00, 14.00 и 17.00

Воскресенье 11.00 и 14.00

Экскурсии в другое время возможны для групп не менее 10 человек. Регистрация обязательна.

Языки экскурсии: эстонский, русский, английский.

По предварительной регистрации возможно заказать экскурсию на финском языке. (дополнительная оплата 20 евро.)

Регистрация на экскурсию воможна по адресу bastion@narva.ee и тел. 3565002

Торговый центр «Аstri»

www.astrikeskus.ee

- Посмотрите на Нарву с высоты птичьего полета на башне в Astri Keskus! Вход на башню: 2 евро.

В цену входит: чашка чая или стакан сока для детей от New York Cafe!

- Экстремальное приключение "в Astri Planetaarium! Данный пакет необходимо бронировать заранее по тел. +372 3568110 или сайте.