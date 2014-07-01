Владимир Волошин. "Бизнес как спорт"

Культурная афишаВладимир Волошин. "Бизнес как спорт"
Прямо из Москвы к нам в гости приедет нарвитянин Владимир Волошин! SA Narva Linna Arendus приглашает на дружескую встречу с Владимиром 16 августа 2017 года в 17.00 в помещении на 2 этаже в здании на Липовой ямке по адресу Линнусе 2, Нарва! Количество мест ограничено, поэтому обязательна регистрация!!! Не упусти уникальную возможность услышать интересное выступление Владимира Волошина на тему "Бизнес как спорт"!!
Сергей Рымар
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