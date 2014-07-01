Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Культурная афиша
Владимир Волошин. "Бизнес как спорт"

Дата публикации: Сегодня, 15:55

Владимир Волошин. "Бизнес как спорт"

 

Прямо из Москвы к нам в гости приедет нарвитянин Владимир Волошин! SA Narva Linna Arendus приглашает на дружескую встречу с Владимиром 16 августа 2017 года в 17.00 в помещении на 2 этаже в здании на Липовой ямке по адресу Линнусе 2, Нарва! Количество мест ограничено, поэтому обязательна регистрация!!! Не упусти уникальную возможность услышать интересное выступление Владимира Волошина на тему "Бизнес как спорт"!!

 

Сергей Рымар

 

 

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Поворчим немного

200 евро - в мусорное ведро...

Большой проблемой остается то, что на помойку отправляется много пищевых продуктов....

0 116 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Британия предложит ЕС временный таможенный союз после...

Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами  поставщиков товаров и...

0 94 / Подробнее...

Умерла актриса Вера Глаголева...

Российская актриса Вера Глаголева скончалась 62-м году жизни....

0 12 / Подробнее...

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Швеции...

Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё....

0 122 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Что нужнее всего в Петербурге?...

Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...

0 86 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Театральный фестиваль «CINEMA-THEATRE»

19 августа 2017 года. Линнусе 2, Нарва

Владимир Волошин. "Бизнес как спорт"

6 августа 2017 года в 17.00 по адресу Линнусе 2, Нарва

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  
Смотри подробнее

Киноафиша

Петербург. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

(2016) комедия, мелодрама

Телохранитель киллера

(2017) боевик, комедия  

Охотник с Уолл-стрит

(2017) драма

Ветреная река

(2017) боевик, триллер, криминал, детектив

Проклятие Аннабель 2

(2017) ужасы, триллер, детектив  

Темная башня

(2017) ужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, вестерн
Вся афиша кино

Выбор редакции

Сделай подарок Эстонии!...

Вы уже решили, что подарить Эстонской Республике к ее 100-летию?...

0 1138 / Подробнее...

Нарвских предпринимателей с креативным мышлением зовут на...

Инкубатор творческой индустрии OBJEKT планирует открыть двери лишь в сентябре 2018 года....

0 1172 / Подробнее...

Павел Рушелюк: «Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не...

Два месяца назад у нарвских теплосетей появился новый руководитель, Павел Рушелюк...

0 1567 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100