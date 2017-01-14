Старые песни о главном

Дата публикации: Сегодня, 11:12

Наталия Трошина окончила Таллинскую Государственную Консерваторию (сейчас — Эстонская Академия Музыки и Театра) по классу фортепиано (проф. Хельо Сепп) и вокала (доц. Тийу Левальд). Уже в годы учебы занялась сольной вокальной концертной деятельностью. В репертуаре певицы арии из опер, старинная музыка, русский романс.

Н. Трошина впитала лучшие традиции зарубежного и русского исполнительства. Недаром ее кумирами с детства являлись Сергей Яковлевич Лемешев и Надежда Андреевна Обухова. Ее пение отличает глубокое проникновение в создаваемый образ, неповторимый, непохожий ни на кого тембр голоса, интеллигентность и музыкальность, тонкое чувство фразы.

Наталия Трошина хорошо известна западному слушателю. Ее концерты в Польше, Дании, Швеции, Германии вызывают огромный интерес публики и проходят с неизменным успехом. В 2010 году окончила магистратуру Эстонской Академии Музыки и Театра (класс профессора Мати Пальма) и получила степень магистра искусств, после чего продолжила активную концертную деятельность. В течение 2014/2015 года получила высшее место на трёх международных конкурсах ( сентябрь 2014 года-"Наследники Орфея" в Альбене (Болгария), ноябрь 2014 года -"Музыка-классика" на Тенерифе (Испания), март 2015 года - "Музыкальный фейерверк" в Мюлакере ( Германия). В июне 2015 с огромным успехом выступила в музее-усадьбе Сергея Васильевича Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области с сольным концертом "Русского Романса", после чего была приглашена стать официальным солистом ежегодного международного музыкального фестиваля С.В.Рахманинова.