Газонокосилка ждет своего хозяина!

Дата публикации: Вчера, 14:06

Дорогие друзья! Наш фотоконкурс под названием «Дачная жизнь» продолжается. С поступившими работами можно познакомиться на нашей домашней страничке в интернете.

А сегодня мы объявляем: главный приз нашего конкурса — газонокосилка фирмы ESPINA.

Ее нам предоставил спонсор нашего конкурса – фирма Järva Tarbijate Ühistu (сеть магазинов Tööriistamarket).

Tööriistamarket — сеть магазинов с самым большим выбором рабочих инструментов в Эстонии. Большой ассортимент включает в себя инструменты и принадлежности как для простого пользователя, так и для профессионала. Кроме того, в этих магазинах вы найдете широкий выбор запчастей и принадлежностей для большинства моделей тракторов. Вас ожидает компетентное обслуживание и всегда готовый прийти на помощь персонал. Бренды: IKH, Steeltec, Woodtec, AWD, Espina, Meganex, CRX, Knipex, Lavor, Strongline, Hitachi, Longlife, Alpen.

Еще раз о номинациях нашего фотоконкурса:

«Огородное диво» - ваш необычный урожай. Вы можете принести ваше «диво» к нам в редакцию.

«Дачный дизайн» - все, что связано с оформлением дачи и сделано своими руками. «Веселый дачник» - моменты вашей дачной жизни, отраженные с юмором.

Условия конкурса:

1. Размер фотографии (цветной или черно-белой) формат обычного листа А4.

2. На работе должны быть указаны имя и фамилия автора, телефон.

3. Фотографии могут быть представлены на фотобумаге или распечатаны на обычном цветном принтере, а также в дигитальном виде.

4. Работы принимаются по адресу: Нарва, ул. Пушкина, 20, II этаж, офис 11 или можно присылать на электронную почту:

natalja@gazeta.ee

Последний срок сдачи работ — 24 августа.

Награждение победителей состоится 25 августа.

Прочитать о конкурсе подробнее и посмотреть присланные фото можно ЗДЕСЬ.