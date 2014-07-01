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195 Николай Бурдаков

Дата публикации: Сегодня, 16:59

195 Николай Бурдаков

Николай Бурдаков: нарвским детям есть куда стремиться

Осмелюсь предположить, что каждый житель города Нарвы слышал о футбольном клубе "Нарва Транс". Но, вероятно, не каждый знает, что это не только команда Премиум Лиги, представляющая интересы города Нарвы в чемпионате Эстонии.

Основная команда является тем финальным рубежом, после которого открываются двери в мир большого футбола, и я считаю, что именно об этом должен мечтать любой ребенок, по-настоящему влюбленный в эту игру. Как отец я знаю, что здоровье ребенка требует постоянного внимания со стороны родителей. Занятия спортом, будь то футбол или хоккей, закладывают в детях основы здорового образа жизни, но кроме того воспитывают бойцовский дух, учат ставить перед собой серьезные задачи и достигать их, то есть формируют цельную и целеустремленную личность.

У нас в клубе занимаются более 200 детей, а шесть детских команд "Нарва Транс" играют в молодежном чемпионате Эстонии. Наши ребята успешно участвуют как в международных, так и в республиканских соревнованиях. Воспитанники клуба – дети в возрасте от 4 до 19 лет, которые посредством игры в футбол развиваются духовно и физически, у них формируется умение общаться в коллективе, работать в команде, что в долгосрочной перспективе важно не только для занятий спортом, но и для жизни вообще.

Ребенок растет очень быстро, и ему необходимо быть сильным и выносливым, уметь быстро бегать и обладать хорошей координацией. Все эти навыки он получает на тренировках в футбольной школе "Нарва Транс". Но нельзя забывать и о том, что для достижения целей ребенок должен быть мотивирован. В клубе мы стараемся создать атмосферу большой семьи, где юные футболисты регулярно взаимодействуют с игроками взрослых команд. Ведь у каждого ребенка должны быть цель и мечта, а игра в команде профессиональной футбольной лиги с возможностью развиваться дальше является прекрасной мотивацией для успехов с ранних лет.

В Эстонии всего 6 полностью профессиональных футбольных клубов. "Нарва Транс" – единственный клуб высшей эстонской лиги из города Нарвы. Он был основан 1979 году, а с 1992 года постоянно играет только в высшей лиге Эстонии. Наш клуб имеет давние традиции и пользуется заслуженным уважением в эстонский футбольной среде. Мы гордимся тем, что клубу "Нарва Транс" 8 раз присваивался титул лучшей спортивной команды Ида-Вирумаа, ведь это означает, что, по мнению общественности Ида-Вирумаа, "Нарва Транс" наиболее серьезно представляет город Нарву в Эстонии.

Мне кажется, что нарвским детям есть куда стремиться, но для их развития необходимы соответствующие условия, потому как их отсутствие сразу делает наших детей менее конкурентоспособными. Ведь отличные условия для занятий спортом есть во многих городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере, Вильянди, Хаапсалу и других. Приятно, что на фоне этих городов Нарва выглядит не хуже. Построенный за счет средств Эстонского Футбольного Союза и города Нарвы футбольный стадион Фама отвечает всем необходимым требованиям. На этом стадионе занимаются как воспитанники нашего клуба, так и дети из городских школ. Что же касается новостей, то рад сообщить, что в этом году на стадионе Фама появилась крыша над трибуной болельщиков.

Я с уважением и благодарностью отношусь ко всем родителям, которые доверили нам своих детей. Мы будем рады каждому новому лицу, готовому стать частью нашей большой футбольной семьи.

Только благодаря нашим совместным усилиям футбольная жизни в городе Нарве не угаснет.

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