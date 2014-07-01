270 Вячеслав Шилкин

Дата публикации: Сегодня, 16:48

Буду работать так, чтобы вы гордились Нарвой

Потомственный энергетик, инженер-экономист Нарвских электростанций, Вячеслав Шилкин известен, прежде всего, как активный защитник историко-культурной городской среды, где ведущее место занимает Нарвский замок.

Два года назад Нарвский музей совместно с Министерством культуры выдвинули новую концепцию развития замка, и в результате исторический облик сердца Нарвы оказался под угрозой. Нынешняя администрация музея нацелена на внедрение ультрасовременных архитектурных излишеств, вплоть до установки стеклянного купола над башней, постройки модернового продолжения административного здания с гостиницей внутри, прокладкой современных дорожек и т. п.

Вячеслав с благодарностью вспоминает всех помогавших отстаивать замок. Активисты собрали порядка 1400 подписей под обращением к городскому собранию и правительству, позже к движению примкнуло ещё более 1500 людей. Однако Министерство культуры по-прежнему нацелено на скорейшую модернизацию замка. Сейчас создаётся новая экспозиция, в которой уже не нашлось место истории нашего города. Осовременивается облик Северного двора. Дело в том, говорит Вячеслав, что это не просто история: безосновательно разрушается главное — старинный дух этого места, чистая историческая атмосфера, формирующая нас, как нарвитян, как жителей древнего города с богатой историей. Технические новшества — это нормально, но необходимо следовать главной концепции, заложенной ранее, — воссозданию замка Германа Ливонского периода.

Еще одна проблема Нарвы — квартирные товарищества, во главе которых иногда становятся люди, использующие полученное доверие для личных целей. Ремонтные работы во вверенных им домах могут производиться с технологическими нарушениями по самому дешёвому варианту, а оплачиваться как выполненные полноценно. Вывести на чистую воду таких дельцов крайне трудно. Закон на стороне собственников, механизм контроля ущербен и оставлен на усмотрение организатора работ. Независимый аудит стоит дорого и даже при этом его трудно организовать: группа людей, имеющих на это право, малочисленна, ссориться они не хотят.

В связи с этим Шилкин предлагает создать сайт, где, как на форуме, подробно освещались бы ремонтные и строительные вопросы. Подрядчики, ответственные лица могли бы накапливать свой рейтинг, или антирейтинг, а порядочные руководители товариществ смогли бы получать дельные советы специалистов. В итоге создавался бы емкий банк данных, который можно будет использовать в качестве основы при решении строительных и ремонтных задач. Это помогло бы достижению предельной открытости и прозрачности — единственно возможного способа противостоять нарушениям.

Одну из самых острых проблем Шилкин видит в оттоке из города молодых специалистов, которые резонно стремятся к материальным благам. Вячеслав убежден — спасти положение может лишь наличие рабочих мест. Повышение спроса на рабочие руки вызовет увеличение зарплаты. Создающиеся в Нарве промпарки — многообещающее направление. Раз бизнес покупает там места, перспектива есть, особенно с учетом гигантского потенциала восточного соседа — России. Мешает только политическая неустойчивость. Бизнес не станет делать крупных инвестиций с расчетом на долгий период возврата, если не будет уверен в стабильности этого периода. Между тем, всего лишь ослабление воинствующей риторики способно вызвать значительное позитивное ускорение экономики.

Сил, знаний и опыта для плодотворной работы в горсобрании у Вячеслава Шилкина хватит. У него есть энергия и желание работать на благо родного города, глубокое знание основополагающих проблем, а также путей их решения.

Справка

Вячеслав Шилкин родился в Нарве в 1972 году. Окончил 11-ю среднюю школу. В юности активно занимался академической греблей, кандидат в мастера спорта. Его команда, четверка распашная, неоднократно становилась чемпионом Эстонии и СССР. Ежегодно участвует в традиционном энергетическом забеге. Вячеслав — доверенное лицо большого рабочего коллектива и член правления нарвского Энергопрофсоюза.