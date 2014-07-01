112 Наталья Каурсон

Дата публикации: Сегодня, 16:40

Дети — наше главное будущее

Детский сад Каrikakar является единственным в Усть-Нарве образовательным учреждением для детей от 1 года до 7 лет. В нем созданы все необходимые условия для развития и воспитания дошкольников. В саду успешно работают профессиональные педагоги, которые готовят детей к школе. В течение 10 лет (2007-2017 годы) мне было доверено руководство этим процессом.

За эти годы детский сад приобрел облик современного учреждения. Работает группа погружения в эстонский язык, на открытие еще одной группы получено разрешение Министерства образования, а педагоги проходят обучение на курсах. Детский сад оснащен современными средствами инфотехнологий. Очень успешным для нас явилось написание Европейских проектов, благодаря которым стала возможной реновация туалетных помещений, установка сушильных шкафов и аварийной сигнализации, полная реконструкция электросистемы, установка противопожарной сигнализации и противопожарных дверей.

Благодаря этим проектам городской бюджет пополнился на 123 000 евро.

Кроме того, силами коллектива создана пространственно-развивающая среда, отвечающая возрастным особенностей детей, изменены цветовая гамма стен и оформление окон, созданы учебно-развивающие зоны.

Также на должном уровне методически и технически оснащён кабинет эстонского языка. Для развития познавательного интереса у детей приобретена интерактивная доска. Для музыкальных занятий также приобретены новые методические и технические средства. Эти преобразования стали возможными благодаря интузиазму и творческому подходу к своему делу педагогов детского сада. Теперь детский сад Karikakar («Ромашка») стал ещё более родным и уютным для учителей, детей и их родителей.

Сегодня территория детского сада оснащена современным игровым оборудованием, очень привлекательным для детей. А все посадки -деревья и кустарники - благодаря фантазии и творчеству педагогов приобрели образ сказочных героев.

Целью моей, как педагога и активного члена общества, предвыборной программы является непременная забота о подрастающем поколении. Считаю, что сегодня в связи с увеличением численности населения нашего города появилась возможность ходатайствовать перед Европейским фондом о реновации здания детского сада. Наш дом простоял уже более 30 лет и требует больших вложений. Проект его реновации позволил бы пополнить муниципальный бюджет значительной суммой, которую можно будет направить на нужды самых маленьких жителей.

Место, достойное проживания

Баллотируясь в городское собрание Нарва-Йыэсуу, я намерена присоединиться к решению такой важной для курортного города задачи как продолжение благоустройства. Оно включает в себя и модернизацию уличного освещения, строительство дорог, строительство пешеходно-велосипедных дорожек, в том числе так ожидаемой жителями Нарвы и Нарва-Йыэсуу велодорожки, соединяющей эти города. Вообще, большая проблема города, заключается в отсутствии тротуаров. Это вредит имиджу города в глазах отдыхающих, приезжающих в отели «Ноорус» или «Лийваранд», а также служит источником повышенной опасности для самих жителей поселка и их детей.

Необходимо продолжить развитие коммунальных систем водоснабжения, довести до домов частного сектора района Ауга систему централизованной канализации, создавать дополнительные места для парковок автотранспорта.

Городские власти в сотрудничестве с европейскими фондами могут активнее поддерживать квартирные товарищества, а также помогать в реновации зданий владельцам частных домов.

Большее внимание город мог бы уделять своим пожилым или одиноким жителям, поддерживать гражданские инициативы, направленные на помощь в решении их хозяйственных вопросов.

Главный потенциал города - это его люди. И ради этих людей, их комфорта, настроения и спокойствия в городе предстоит сделать еще очень и очень многое.

Хотите видеть достойным место своего обитания? Если да, тогда запомните этот простой и «спасительный» номер: 112!