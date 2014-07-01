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195 Аннели Вассиева

Дата публикации: Вчера, 21:35

195 Аннели Вассиева

Аннели Вассиева разделяет взгляды центристов

Свою жизнь Аннели посвятила работе с детьми. За плечами - Тартуский университет, степень магистра по специальности педагог дошкольного образования. Выбранная еще в юности сфера деятельности оказалась делом всей жизни. Серьезный опыт работы с детьми и накопленные знания помогают Аннели правильно ставить цели и выбирать нужную тактику для их достижения. Полномочия депутата Силла- мяэского горсобрания помогут Аннели реализовать целый ряд выпестованных ею инициатив, направленных на улучшение образовательной среды в ее городе.

Сейчас Аннели занимает должность директора Силламяэского детского сада Jaaniussike. Она сама руководит всем процессом, и хотя всегда внимательно выслушивает мнение других, решение принимает самостоятельно, предварительно взвесив все "за" и "против", сама же отвечает за результат. Аннели и ее команда не ограничиваются тем, что создали в детском саду чистую и безопасную среду, в которой ребенок играет и развивается. Они организуют свою работу так, чтобы дети каждый день узнавали что-нибудь новое и светлое. И чтобы когда за ними заходят мама или папа, малыши просили: "Мамочка, папочка, можно я еще поиграю?" Надо, чтобы ребенок не просто любил посещать детский садик, но и понимал, что его здесь ждут и любят, считает Аннели.

Еще один важный момент, на котором Аннели заостряет внимание - зарплаты учителей. Аннели подчеркивает, что зарплаты должны быть достойными - ведь учителя проводят огромную работу и отвечают за каждого ученика. Оказывается, важно, чтобы педагог мог полностью сосредоточиться на своей работе и не отвлекаться на какие-либо бытовые неурядицы. Педагог должен сам любить жизнь, и его хорошее настроение не должны омрачать посторонние мысли, например, где взять деньги на то-то и то-то. Детей должны учить уверенные в себе и преуспевающие люди. Ни грамма депрессии-таким должен быть лозунг всех педагогов.

В детском саду открыты группы частичного и полного языкового погружения. Аннели уверена, что это необходимо: ведь эстонский - государственный язык. На нем, кроме художественной литературы, пишется много разных важных документов - законы, распоряжения, договоры, нотариальные документы, инструкции и масса чего еще. Конечно, знать его надо. Но, по ее мнению, русский язык-это прекрасный, богатый и очень образный язык. Аннели­ нравится, что в Эстонии соседствуют два таких замечательных языка. Конечно, мульти культурность способствует взаимному духовному обогащению.

Аннели Вассиева глазами сотрудниц детского сада и родителей детей

Юлия: Как руководитель Аннели целеустремленная. Она всегда добивается тех целей, которые поставила перед собой. А что касается вопросов дошкольного образования и хозяйственной части, тут ей равных нет. С Аннели легко работать.

Нина: Я 2 года работаю с Аннели. Молодая, энергичная, легка на подъем. Всегда знает, что именно нужно для детского садика. Благодаря ей наш детский сад участвует в проектах, получили финансирование на ремонтные работы и приобретение мебели.

Анна: В нашем детском саду - самое современное оснащение, смарт-доски, реновиро- ванный бассейн. Очень чисто в помещениях.

Наталья: Этот детский сад - какое-то чудо. Прекрасное дошкольное образование-математика, язык и речь, уроки "я и окружающая среда". Дети занимаются музыкой и двигаются. Хорошая подготовка к школе.

 

195 Аннели Вассиева

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