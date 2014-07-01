179 Олев Силланд

Дата публикации: Сегодня, 12:42

Задачи серьезные, но собственные силы есть, и партнеры надежные

В разговоре о развитии Нарвской больницы ее руководитель Олев Силланд, основную часть жизни посвятивший системе здравоохранения города, время от времени невольно касается своей работы на посту депутата.

Близость этих тем г-н Силланд объясняет тем, что нормальная деятельность и развитие такого сложного и важного для нарвитян учеждения, как ЦУ «Нарвская больница», были бы невозможны без поддержки самоуправления. И с удовлетворением отмечает: на протяжении всех лет, в течение которых происходили огромные трансформации эстонской медицины -конечно же, отразившиеся и на медицине на местах-такое взаимодействие между нарвскими властями и больницей было. Его результаты можно видеть воочию: новый лечебный корпус, приобретение современного оборудования, участие в решении кадровых проблем — во всем этом есть и доля участия города. Но сегодня перед Narva Haigla стоят новые вызовы. Баллотирующийся в состав Нарвского горсобрания по списку Центристской партии Олев Силланд считает, что способен обеспечить продолжение сотрудничества между законодательной, а также исполнительной властью города и главным лечебным учреждением Нарвы. И готов прилагать личные усилия для решения отдельных проблем, появившихся в сегодняшней «повестке дня».

Поэтому «отверженных» в Нарве нет

- Став депутатом, я хотел бы способствовать сохранению некоторых уже ставших привычными нам медицинских услуг, дальнейшее существование которых, в общем-то, не гарантировано,

- говорит Олев Силланд. - Горожанам, должно быть, известно, что в штате Нарвской больнице продолжительное время имеется муниципальный врач и у нас успешно действует Кабинет для незастрахованных. Благодаря услуге, которую у Narva Haigla закупает самоуправление, не имеющие медицинской страховки жители города могут попасть к врачу и в ряде случаев пройти исследование, а также лечение в Нарвской больнице.

Тем самым психологическая и социальная напряженность у незастрахованных людей — у кого в большей степени, у кого в меньшей — снижается

Построили новый корпус и не допустили «уменьшения этажности»

- Хотелось бы, чтобы город участвовал и в больших проектах Нарвской больницы: напомню, что в 2013 году при участии самоуправления у нас было построено целое здание, 3-этажный корпус отделения по уходу. Общая стоимость проекта составила более 4 млн евро, около 1 млн евро была доля Нарвской больницы, город выделил 196тыс. евро.

Этим самым были созданы современные условия для людей, нуждающихся в уходе, или направляемых к нам по медицинским показаниям семейными врачами. Одновременно мы можем оказать помощь 85 пациентам.

Выяснилось однако, что у Больничной кассы имеются средства на закупку услуг только для 60 пациентов в день. Выручил город, нашел возможность для выделения дотации: сейчас он покупает у нас услугу в объеме 75 тыс. евро в год. А если бы такой помощи не оказалось, если бы не прониклись ситуацией депутаты, один этаж здания пришлось бы закрыть. К чему бы это привело, нетрудно догадаться: сокращение коечного фонда и потеря рабочих мест для персонала.

Хотелось бы, чтобы этот вид помощи - сестринский уход -сохранился в Нарве в полном объеме, ведь население у нас не молодеет. Чтобы при очередном рассмотрении городского бюджета депутатами было учтено увеличение расходов на эту услугу — оно связано прежде всего с ростом зарплат медицинских работников.

Чтобы содержать этаж, сегодня нам требуется порядка 340 тыс. евро в год; мы довольны, что четверть этой суммы от города получаем, что позволяет работать всеми тремя этажами.

Обещают: «хорошо», или хорошо обещают?

- Наши конкуренты заявили, что они создадут для Нарвской больницы электронную регистратуру. Дело, однако, в том, что мы в этом проекте уже участвуем. К нам приезжали специалисты министерства социальных дел, а также организации-разработчика, которая должна внедрить эту новацию в масштабе всей страны. Необходимые действия для участия в системе с нашей стороны были сделаны, и в первой половине следующего года такая регистратура в Narva Haigla должна заработать.

Конкуренты также поднимали вопрос возобновления, с помощью министерства, приема детского психиатра в Нарве. Однако наш психиатр в поликлинике ведет прием детей уже на протяжении многих лет. Число принятых им пациентов исчисляется сотнями в год. Так что дети города не лишены такой услуги. Ранее на протяжении нескольких лет самоуправление организовывало, как дополнительную возможность, прием детского психиатра из больницы высшего этапа. Осталось возобновить эту практику. И для информации — министерство не направляет врачей на работу на места.

Надеюсь, в статусе депутата мне удастся более активно общаться с медиа и жителями города, и способствовать повышению их информированности.

Центр здоровья для нарвитян — мы сумеем

- В 2019 году мы планируем начать строительство Центра здоровья (Tervisekeskus), который соберет под своей крышей 7 семейных врачей. Приятно заниматься такой работой, зная, что сама идея положительно воспринята горожанами. Однако проект потребует значительных организационных усилий, а также дополнительных, непредусмотренных в самом проекте Tervisekeskus средств. В частности, нам потребуется переместить ряд наших служб из поликлиники, в которой и будет размещаться центр, в комплекс на улице Хайгла - там есть свободные площади. Но прежде эти помещения нужно отремонтировать, приспособить под новые условия, и это уже будут собственные расходы больницы.

В целом строительство только Tervisekeskus на 2-м этаже поликлиники потребует от Нарвской больницы порядка 290 тысяч евро, это доля нашего самоучастия. Общая же стоимость проекта — чуть меньше 1 млн евро.

Сейчас мы занимаемся еще одним объемным проектом — реновацией отделения экстренной медицины (ЭМО), которое, напомню, находится на 1 -м этаже 6-этажного корпуса. Мы ожидаем, что по окончании строительства, на которое государство выделило 1 млн евро, значительно улучшатся условия труда медперсонала отделения и повысится комфортность пребывания пациентов.

В данный момент при участии сотрудников отделения дорабатывается эскизный проект, на сегодняшний день рассматривается уже его 4-й вариант, в скором будущем мы перейдем к стадии строительного проектирования.

«Под наблюдением специалистов»

- Нарвитяне проявляют постоянный интерес к тому, насколько тесно сотрудничают наши медики с ведущими центрами системы здравоохранения Эстонии. Возможно, кто-то уже получил ответ на этот вопрос из недавних публикаций в местных изданиях, где мы рассказывали о примерах сотрудничества с больницами высшего этапа. Сейчас коротко напомню л ишь некоторые из них.

В нашей поликлинике ведут приемы врачи Ида-Вируской Центральной Больницы: окулисты и неврологи. Такое сотрудничество обеспечивает трехсторонний договор, заключенный между Нарвской больницей, Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникой Тартуского университета.

Очень рад, что в свое время нам удалось, с согласия города, привлечь к работе в составе совета ЦУ «Нарва Хайгла» представителей Клиники Тартуского университета. Сейчас это председатель правления клиники Урмас Сийгур. Консультации такого авторитетного в нашей профессиональной сфере человека часто являются весомым фактором для принятия решений, выносимых советом больницы. А для самой больницы возможностью сверять векторы развития — своего и лидеров здравоохранения страны.

Еще один важный элемент сотрудничества — в Нарву регулярно приезжают передвижной кабинет мужского здоровья и кабинет диагностики кожных заболеваний. Два раза в месяц на один и два дня к нам прибывает такой уникальный аппарат, как магнитно-резонансный томограф, благодаря чему очереди на МРТ сегодня - максимум неделя.