116 Татьяна Бабанская

Дата публикации: Сегодня, 11:53

Татьяна Бабанская, кандидат № 116 от Союза «Наша Нарва», главный специалист по повышению квалификации и переобучению работников образовательных учреждений, куратор сотрудничества с университетами и учебными заведениями России.

Уверена, что мой опыт работы в Нарве учителем, завучем, директором школы, зам.заведующей Центра педагогики, главным специалистом Нарвского колледжа Тартуского университета, а также умение с годами не терять оптимизма и работоспособности - поможет развитию образования города на принципах профессионализма, качества, стабильности и положительной динамики развития. Если избиратели доверят мне пост депутата, то сделаю все возможное, чтобы принимались решения на основе профессионализма; чтобы Нарва работала вместе с остальной Эстонией на благо своего города.

Нарва – это тоже Эстония! Нарва достойна лучшего! И мы вместе многое можем!

В современном стремительно изменяющемся мире перед образованием стоит вопрос: чему учить и как учить? Всего лишь 10-15 лет назад мы не знали ноутбуков и смартфонов, а сегодня они являются предметами первой необходимости. А что же будет нужно молодым людям через 10-15 лет? Вероятно, будут такие открытия и новшества, о которых мы сегодня даже не догадываемся. Как же учить тому, чего сегодня еще нет, и мы об этом ничего не знаем? На мой взгляд, сегодня важно научить молодое поколение способности развиваться и при этом иметь ценностные ориентиры. Для этого необходимо изменяться и самим работникам образования, постоянно совершенствовать свой профессионализм, что и осуществляется успешно у нас в колледже на курсах повышения квалификации, встречах, семинарах, учебных поездках, круглых столах по обмену опытом.

Как изменяться, в чем изменяться?

1. Изменения происходят в методике преподавания. Спектр используемых методик преподавания становится более широким: проектное обучение, проблемное обучение, обучение через опыт, обучение вне школы, презентация результатов учёбы, перевёрнутый класс, интеграция предметов, критическое мышление. Именно эти инновационные приемы обучения способствуют тому результату, который ожидает общество.

2. Изменения происходят в плане школьных взаимоотношений. Становится больше автономии (возможности решать и брать ответственность самому), больше сотрудничества вместо индивидуальной работы.

3. И конечно же, изменения в использовании инфотехнологий. В процесс обучения интегрируется быстро развивающаяся дигитальная среда, которая даёт учащимся возможность самостоятельного творчества, расширяет временные и пространственные границы учёбы, поддерживает новые виртуальные формы совместной работы и критический взгляд на материал, делает процесс обучения более прозрачным.