174 Павел Линник

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:34

Нарвитянин, предприниматель, отец 3 детей, по образованию палеонтолог. Настойчив и целе-устремлён. Привык добиваться результата и доводить дело до конца. Считает, что город сможет стать лучше через своих предпринимателей. Важна поддержка нуждающимся и защита традиционных семейных ценностей.

Прислушиваясь к мнению каждого нарвитянина, вместе сделаем наш город лучше.