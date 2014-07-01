293 Алексей Колпаков

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии293 Алексей Колпаков
Ритуальным бизнесом занимаюсь уже много лет. Помню и те времена, когда в структуре города была служба, занимавшаяся кладбищем. Существовал порядок, и без соответствующего оформления документов невозможно было вести никакой деятельности.
Как ни грустно осознавать, но историю любого города невозможно представить без истории захоронений наших близких. Нарва - город с многовековой историей - имеет, разумеется, и свою историю захоронений. Могилы прадедов позволяют не только чувствовать причастность к своему дому, но и рассказать детям-внукам о тех людях, чья жизнь в значительной мере влияет на наше мировосприятие.
Под управлением волости Вайвара
Кладбище Рийгикюла необходимо содержать, благоустраивать, вести хозяйственную деятельность. И здесь волость поступает как достаточно жесткий собственник. Целевое учреждение SA Vaivara kalmistud было создано тремя учредителями - самоуправлениями городов Нарва, Силламяэ и волости Вайвара. При этом в Совет Целевого учреждения входят по два представителя от каждого из учредителей. То есть по 2 человека от Нарвы, Силламяэ, волости Вайвара. А вот бюджет Целевого учреждения формируется уже по количеству захоронений от каждой из сторон. В Нарве эта цифра достаточно стабильна. Казалось бы, кто платит, тот и диктует условия. Но не в этом случае. Платит город Нарва большую часть, а вот решения принимает управление волости Вайвара.
И это касается не только организационных вопросов, которые курируются администрациями местных самоуправлений Нарвы и Силламяэ. Организаторы ритуальных услуг - предприниматели из Нарвы также вынуждены подчиняться условиям, которые диктует кладбищенское руководство. Это касается и установки памятников, и других работ по благоустройству мест захоронений. Все мероприятия, которые связаны непосредственно с самим ритуалом захоронения, могут выполнять только работники целевого учреждения. При этом ценовая политика предприятия, не имеющего конкурентов, вовсе не нацелена на предоставление более доступных услуг. Вряд ли убитые горем родственники станут задумываться о том, насколько услуга по захоронению адекватна фактическим затратам.
В этой ситуации задача городских властей в том и заключается, чтобы сделать эту печальную часть городской инфраструктуры более доступной для жителей, внести альтернативное предложение и уйти из под жесткой монопольной структуры волости Вайвара. Тот аргумент, что в городе нет своей земли под организацию кладбища звучит хоть и убедительно, но только при первом, весьма посредственном рассмотрении. Территория эта должна быть мало того, что достаточно большой (для того, чтобы вопрос не вставал заново лет через 5-6), но и достаточно благоустроенной. Мысль о введение в действие кладбища в районе Сийвертси все же посещала наших градоначальников. А иначе зачем бы они еще 4-5 лет назад заказали и выполнили достаточно серьезный проект по этому кладбищу? И по этому вполне серьезному исследованию мест для захоронений на кладбище Сийвертси сегодня можно организовать до 15 000. При нынешнем уровне смертности этих мест вполне хватит на ближайшие 15 лет.
Что же происходит в настоящее время
Захоронения на кладбище Сийвертси все же происходят. Многие люди имеют там могилы родственников. И при смерти супруга фирмы все же хоронят на семейном месте захоронения, но вот ведется ли учет таких захоронений? Нет! В городе просто нет регистра подобных захоронений.
Именно поэтому одним из пунктов программы избирательного союза Эдгара Сависаара в Нарве мы считаем благоустройство и открытие для дальнейших захоронений кладбища Сийвертси. Тем более, что восстановление и достойное содержание исторических зон захоронений может найти заинтересованных людей и целые организации, готовые принять участие в этом вопросе. В свое время интерес к восстановлению иудейского кладбища в Нарве проявляла еврейская община, да и мусульманское общество, скорее всего, будет готово принять посильное участие в этом благородном деле.
Как бы мы ни обходили молчанием эту невеселую тему, но надо помнить о том, что у людей, не помнящих свое прошлое, нет и будущего.
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