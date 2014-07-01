167 Лиина Пиирисалу

Дата публикации: Сегодня, 16:21

Важен каждый!

Я приняла решение баллотироваться на выборах в объединенное горсобрание волости Вайвара и города Нарва-Йыэсуу. Выборы состоятся 15 октября.

Основные направления деятельности нашего избирательного союза «Вместе вперед», образованного по инициативе обычных людей, описаны в нашей избирательной программе. Я не стану их повторять, поясню лишь парой фраз, почему именно я и почему именно теперь.

Уже совсем скоро нас ждут большие перемены. Два таких разных самоуправления, преимущественно сельскохозяйственная волость Вайвара и ориентированный на туризм город Нарва-Йыэсуу, объединятся в единое целое, и это совсем не простая задача.

Повсюду снующие «выбери-меня» лица, обещающие все и сразу, как только за них проголосуют, просто обманывают людей:

- Центристы находились у власти в Вайвара десятки лет, однако недовольство жителей волости растет из года в год.

- В горсобрании Нарва-Йыэсуу в списках разных избирательных союзов из года в год повторяются одни и те же лица, последние четыре года беспомощные и невежественные руководители, находящиеся у власти, привели город к полному упадку. Растет коррупция.

Этому необходимо положить конец.

Пришло время привлечь новых людей, тех, у кого есть способности и желание участвовать в жизни города.

В условиях, где необходимо принимать решения, касающиеся жизни и благосостояния множества людей, важно, чтобы в горсобрании наравне с энергией молодых людей были представлены зрелость и жизненный опыт.

У меня есть время, желание и навыки, необходимые для работы в горсобрании. У меня есть собственное мнение, и я не боюсь его высказывать. У меня есть многолетний опыт в организации работы местного самоуправления – я знаю законы, знаю, как делаются дела и что ими движет.

15 октября, идя на выборы, помни мой избирательный номер 167 и, если ты считаешь, что я смогу представлять твои интересы в горсобрании, то отметь это в избирательном бюллетене.

Не оставайся равнодушным к выборам, потому что так ты можешь упустить возможность участвовать в жизни города!