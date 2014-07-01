244 Ольга Элкснин

Дата публикации: Сегодня, 15:07

Размышления о современной школе

Современный мир заставляет человека постоянно меняться. Наши родители часто не понимают нас, а мы не всегда понимаем своих детей, и потому часто говорим и слышим, что раньше дети были лучше. На самом деле, они просто другие, с другими потребностями, целями, миропониманием. Поэтому наиболее важным шагом, который мы должны сделать, является изменение школы, которая позволила бы новому поколению найти себя в современном мире. Чем же они отличаются и какой должна быть школа, чтобы поддержать их полноценное развитие?

Во-первых, современные дети быстрее развиваются, становятся самостоятельными, проявляют общественную активность, им не терпится начать самостоятельно зарабатывать деньги. Школа должна стать двигателем, формирующим их независимость. Предметы, рассказывающие о предпринимательстве, экономике, карьере, политике должны быть не только предметами по выбору в гимназии, но и в основной школе. Современные подростки хотят получать практический опыт здесь и сейчас, а современный учитель, творческий, постоянно обучающийся новому, должен развернуть свои предметы на 180 градусов, чтобы показать, как тот или иной предмет пригодится им в жизни, в чём его прикладной смысл.

Во-вторых, у них другие интересы: биомедицина, нанотехнологии, робототехника. Глубокое изучение предметов реально-естественного цикла и языков должно стать основой образования для одних учеников. Для других же, если ребёнок более склонен к искусствам, школа должна иметь ресурсы, чтобы обеспечить его возможностью развиваться и в этом направлении.

В третьих, современный ученик более не способен быть пассивным слушателем, записывающим конспект за учителем, он должен быть постоянно вовлечён в процесс, он участвует в самообучении. Так или иначе, многие из них за день успевают посмотреть во множество экранов: телефона, ноутбука, планшета, электронной книги. Вследствие этого у подростков растёт скорость восприятия информации, однако возникает трудность с тем, чтобы долго удерживать внимание. Интернет среда - это большая часть их жизни. Школа больше не может заставить их вызубрить все предметы наизусть, потому что они знают, что в этом нет необходимости, всё находится в секундной доступности в Интернете. Роль педагога в современной школе научить искать, отбирать и проверять информацию, прежде, чем её использовать и самое главное уметь ею воспользоваться правильно. Несомненно, часть обучения должна перейти в онлайн среду, но только часть. Остальное должно идти от учителя-лидера, учителя - союзника, учителя - наставника.

Нынешних детей трудно удивить. Телевизор, компьютер, видеоигры, социальные сети – всё это начинает постепенно вызывать у них скуку. Они ждут лидера, который поведёт их за собой. Школа должна стать этим лидером - примером, местом возможностей, где каждый может реализовать себя.

Эйнштейн сказал: "Все мы гении". Школа должна гордиться каждым своим ребёнком, помогать каждому почувствовать свою значимость, дать возможность развиваться в разных направлениях. Нам нужен прогресс, а для этого надо так много разных талантов. Каждому ребёнку нужно почувствовать, что он полезен школе, семье, стране, миру. Нам нужны креативные индивидуальности, думающие критически, независимо, но способные объединяться ради благой цели. И мы должны продолжать движение, а не застаиваться в прошлом, ведь мы готовим наших детей к будущему. И если они составляют только 20 процентов нашего населения, то они на сто процентов наше будущее.

Коллектив Нарвской Пяхклимяэской гимназии традиционно старается соответствовать вызовам времени. Мы хотим разглядеть в каждом ребенке личность и направить его развитие в нужное русло. Наша цель, чтобы ребенок обладал глубокими знаниями и был готов к самостоятельной жизни, но и был ЧЕЛОВЕКОМ с открытым миру сердцем и взглядом.