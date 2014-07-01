153 Наталья Сычинская

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии153 Наталья Сычинская
Власть для людей
Семейный врач и коренная нарвитянка Наталья Сычинская, представляющая избирательный союз "Наша Нарва", окончила два знаменитых вуза — Государственный Дважды орденоносный Институт им. П.Ф Лесгафта (1982) и отделение спортивной медицины медицинского факультета Тартуского университета (1993), — после чего вернулась в родной город. Спортом занималась всегда: сначала это был волейбол, а новым увлечением стал большой теннис, которому уделяется, как минимум, два дня в неделю.
Наталья не новичок в политике, дважды была кандидатом в депутаты. Тогда не прошла, но зато поддержала определенным числом голосов своих соратников по Социал-демократической партии, людей молодых, грамотных, честных, добросовестных и очень болеющих за Нарву. Убеждена: можно добиться того, чтобы Нарва по уровню комфортности вышла на уровень других городов Эстонии, таких как Таллинн, Раквере, Тарту, и чтобы городская власть служила народу.
Будучи физически активным человеком, Наталья Сычинская переживает за спортивные объекты. Единственная приличная площадка — Спортхолл — находится далеко не в лучшем состоянии: крыша течет, и в проливной дождь приходится раскладывать на полу полотенца, покрытие игровых площадок не соответствует стандартам (очень жесткое и в связи с этим травмоопасное). Непонятно, где конкретно дети могли бы активно заниматься, например, легкой атлетикой, включающей отнюдь не только бег, но и специально оборудованные секторы для метания и для прыжков в высоту и в длину. Или, например, катание нароликовых коньках: где, кроме как на улице, ребенок мог бы этому научиться? Правда, есть еще семейные спортивные праздники, они проводятся летом, и там действительно учат детей кататься. Но это — однодневные, то есть, несистемные мероприятия.
Наталья считает, что городу крайне необходимо иметь крытое спортивное сооружение, которое подходило бы не только для занятий спортом, но и для проведения досуга. Внутри желательна скейт-площадка, площадка для паркура, батутный комплекс и, между прочим, скалодром, что есть во многих спортивных сооружениях Эстонии. В маленьком городке Выру, значительно уступающем Нарве в численности населения, такой скалодром имеется. Там вообще построен отличный крытый спортивный комплекс с полноценным легкоатлетическим манежем. Совершенно очевидно, что в таких комфортных условиях и дети, и, наверняка, взрослые тренируются регулярно. Пожалуй, везде в республике, кроме Нарвы, есть подобные сооружения, где можно заниматься легкой атлетикой, а не просто бегать по стадиону, что нежелательно при скверной погоде.
На недавней конференции по движению, рассказывает Наталья, выступал именитый эстонский спортсмен, который, в частности, обмолвился о том, что олимпийских чемпионов надо искать в Ида-Вирумаа. И они, скорее всего, у нас есть, эти будущие чемпионы, но беда в том, что мы их никогда не найдем, потому что не можем предоставить им элементарной возможности себя проявить. А если даже и отыщем перспективного спортсмена, какую базу мы готовы ему предоставить, чтобы из негодействительно получился олимпийский чемпион?
Настоятельно необходим городу спортивный комплекс, включающий нетолько легкоатлетический манеж, но и, в обязательном порядке, бассейн. (С бассейном, слава Богу, вопрос кажется решился — благодаря предстоящему строительству Колледжа Академии МВД). Тот, что имеется в спортшколе "Энергия" с 25- метровыми дорожками, был построен в 1980 году к Московской олимпиаде и, естественно, уже не отвечает современным требованиям, а главное, элементарно не способен вместить всех желающих заниматься плаванием, особенно детей. Разговоры о манеже и бассейне, а также о многострадальной велосипедной дорожке до Усть-Нарвы, этом форменном долгострое, ведутся уже давно, соответствующие пункты обозначены в "Плане развития Нарвы на 2015-2020 годы", однако результатов, даже промежуточных, пока нет. Да и разговоры уже просто не ведутся...
Жители города должны иметь возможность не только учиться, но и иметь возможность активно проводить свободное время.
Межпартийный избирательный союз "Наша Нарва" объединяет энергичных людей во главе с Катри Рай к, которые хотели бы многое изменить и которые на практике уже доказали в ряде случаев свою дееспособность. Спорт и спортивный досуг — одно из приоритетных направлений творческой работы союза, и здесь, уверена Наталья Сычинская, мы сумеем добиться внушительных успехов.
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