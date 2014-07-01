205 Валерий Корякин

Дата публикации: Вчера, 19:21

Я работаю в ЦУ Нарвская Больница, мастером транспортной группы. На мне лежит ответственность за техническое состояние автомашин скорой помощи и хозяйственных автомашин. В связи с этим меня волнуют некоторые вопросы связанные с городским хозяйством и будучи Депутатом Нарвского Городского Собрания будет легче решать эти задачи.

Задача 1

Поскольку я связан непосредственно с ремонтом и обслуживанием автотранспорта Нарвской Больницы, меня волнует качество ремонта дорог в нашем городе т.к. ямы на дорогах появляются задолго до следующего ремонта и всё это выражается в дополнительных денежных затратах для Нарвской Больницы и также для всех автовладельцев нашего города.

Задача 2

Во многих дворах нашего города перекрыты проезды между домами и это значительно ухудшает качество обслуживания населения оперативными службами Скорой помощи, Службы спасения, Полиции и это происходит когда для спасения человеческих жизней идёт счёт на минуты.

Задача 3

Упорядочить дотацию денежных средств, выделяемых из городского бюджета, между всеми спортивными секциями где занимаются дети, а то кому много, а кому ничего. Знаю не по наслышке, сам много лет занимался восточными единоборствами.