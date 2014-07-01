167 Антс Лийметс

Дата публикации: Сегодня, 11:25

Антс Лийметс, радиоинженер по образованию, окончил Таллиннский технический институт. Обучался в Московской академии общественных наук, после чего прошел трехгодичные курсы городских и волостных секретарей. Затем изучал административное дело. В Реформистскую партию Эстонии вступил в 1995 году. Когда лидер центристов Эдгар Сависаар пригласил его присоединиться к созданной им партии, Антс Лийметс ответил, что это предложение запоздало: у него уже есть своя партия. Увлечение Антса Лийметса – радиотехника. Эксперименты с радиопередатчиками, ремонт телевизоров, магнитофонов, инсталляция электророзеток и прочие технические забавы. Также он любит сажать деревья - в Пеэтерристи посадил уже около 60 елок, возделывать огород.

Нарвский городской секретарь Антс Лийметс считает себя поздним мигрантом в Нарве. В наш город он приехал в 1993 году, после того, как премьер-министром стал Март Лаар и Лийметс был уволен из Государственной канцелярии с должности государственного служащего.

- Тогда начали дуть новые ветры и пошли в ход новые метлы. Мне сказали, что я должен и дальше заниматься Ида-Вирумаа, но не в канцелярии в Таллинне, а там, на месте. А я два года до этого как раз и занимался в госканцелярии Нарвой и Кохтла-Ярве, - рассказывал Антс Лийметс в интервью Теэту Корстену.

Партбилет - не клеймо преступника

Лийметс не стыдится своего партийного прошлого, того, что работал в райкоме партии или входил в объединение социологов СССР, что, по его словам, могло быть еще большим «грехом». Сейчас он член Партии реформ, которую еще называют партией бывших высокопоставленных коммунистов: Сийм Каллас был ведущим коммунистом, бывший председатель партии Андрус Ансип - тоже...

Лийметс считает глупым направление "Исамаалийта", открестившегося от бывших коммунистов.

- А почему оно было глупым?

- Но ведь принадлежность к компартии или комсомолу не делала же сразу преступником.

- То же самое было в Германии после свержения нацизма...

- Я понимаю, что путь на известную должность и на известное время закрыт, но каждый человек есть индивидуум и на деятельность каждого человека надо смотреть отдельно.

Нельзя отрицать то, чего нет

По своим убеждениям Антс Лийметс материалист. Он пять лет работал младшим научным сотрудником Вильнюсского межреспубликанского филиала Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС. В то время СССР пребывал в самом глубоком застое. В задачи Лийметса входило читать все выходившие на эстонском языке газеты и готовить обзоры.

- Атеизм, рассуждает Антс, - означает отрицание Бога (a teos), но если я считаю, что Бога нет, то я не могу Его и отрицать. Поскольку я считаю себя материалистом, мой мир построен без Него. Однако я не должен Его отрицать потому, что Его нет!

...И граница в личной жизни

О своей семье Антс Лийметс рассказывает следующее:

- У меня двое детей. Оба живут в Таллинне. Сын закончил Таллиннский технический университет, а дочь - Тартуский университет. И бывшая супруга тоже в Таллинне. В Нарве у меня любимая женщина, и у нее есть дети от прежнего брака.

- А не Нарва ли разрушила ваш первый брак?

- Нет, уже во время приезда в Нарву наш брак не был прочным. То есть это одна из причин, почему я в Нарве.

- Так что здесь вы благодаря Лаару и бывшей супруге?

- Да. Поначалу как было: три дня я находился в Нарве, а четыре - в Таллинне. Потом соотношение изменилось в пользу Нарвы, пока наконец я не остался на все семь дней. Все это, несомненно, ускорило развод. Мы развелись через год после моего прибытия в Нарву.

«Лояльные шуметь не любят»

Когда Антс Лийметс прибыл на работу в Нарву, то в воздухе еще витала возможность превращения Северо-Востока в подобие Приднестровской республики...

Антс Лийметс:

- Это и была одна из причин, по которой я приехал в Нарву. При правительстве в ту пору была комиссия, занимавшаяся этим вопросом. Я прибыл в Нарву в качестве помощника мэра и был одновременно консультантом правительственной комиссии. Тут я выслушивал жалобы посетителей как на город Нарву, так и на чиновников. Когда прошел первый месяц, я понял, что если относительно каждого дела отчет не сделаю, то мне дальше платить не будут. Из меня получился образцовый бюрократ, и договор, поначалу заключенный на четыре месяца, продлили больше чем на год. Встречаясь с нарвитянами, я получил хорошее представление о том, что в самом деле происходит в городе. Горожане были вполне лояльно настроены, а лояльные шуметь не любят, потому-то их голос слышен меньше. До сих пор те, кто первый раз приезжает в Нарву, удивляются: у вас так чисто, нет шума, да и преступности не видно...

«Противоречий с законом у нас не наблюдается»

На вопрос корреспондента о том, что для жителей Нарвы означает день 9 мая, Лийметс отвечал, что этот день в Нарве отмечается как День Победы, а его участники - местные организации ветеранов.

Когда до Нарвы доходили отголоски скандала между Россией и Эстонией по поводу возможного сноса советских памятников и приравнивания советской символики к нацистской, в приграничном русском городе не верили, что местные власти пойдут на это.

Городской секретарь Нарвы тогда комментировал ситуацию подчеркнуто взвешенно:

Антс Лийметс:

- Если закон принят, это не значит, что обязательно будут в связи с этим производиться какие-то действия. Возникает регуляция, по которой можно действовать. Так случилось, что Бронзовый солдат в Таллине - это постоянный очаг напряженности. Возле него недобросовестными людьми создается ажиотаж, и для общества в этом нет ничего хорошего. Что касается Нарвы, то если исходить из сегодняшней (выдержка из публикации в газете «Коммерсант» за январь 2007 года — прим. «НГ») ситуации — никаких противоречий с принятым законом у нас не наблюдается. Конечно, есть в черте города захоронения и памятники, где проходят митинги: стена памяти возле Петровской площади, обелиск в сквере возле замка, мемориал в парке ДК Герасимова. Но не припомню случая, чтобы там происходило что-то из ряда вон выходящее, к примеру, срывали бы эстонские флаги. Правда, приходилось слышать недовольства, что дуло нашего знаменитого танка развернуто в сторону Эстонии...

Должность устраивает

Господин Лийметс первый раз участвовал в нарвских местных выборах в 1993 году, именно тогда он поселился в приграничном городе, заняв место городского секретаря. Место это он не покидает до сих пор, но ряд выборов в Нарвское горсобрание пропустил. На время городских выборов Лийметс слагал с себя полномочия председателя городской избирательной комиссии, во избежание конфликта интересов.

Комментируя в 2009 году «Виру Проспекту» свой отказ кандидировать в депутаты городского собрания, Антс Лийметс сказал, что нынешняя работа его вполне устраивает, а совмещать депутатское кресло и чиновничье, как известно, нельзя.

Антс Лийметс:

- Все-таки собрать голоса многих, а потом не пойти туда, куда тебя избирали, не совсем честно, что ли.

Лийметс отмел предположения, что его могли вынудить пропустить выборы. Также чиновник утверждал, что его никто не заставлял войти в избирательный список Центристской партии, изобилующий работниками горуправы.

В этом смысле, по словам Лийметса, большинство чиновников чувствует себя вполне уверенно и, во всяком случае, они присоединяются к центристскому списку не из страха перед увольнением (которым оппозиционеры любят объяснять повальную активность).

В отличие от нынешнего года, когда депутаты от Партии Реформ идут на выборы в Нарве собственным списком, в упомянутом 2009 году, реформисты шли практически во всех предвыборных списках, в том числе в центристском. Тогда Лийметс отмечал, что местные реформисты (менее 30 человек) редко собирались и что известные апрельские события 2007 года не сказались негативным образом на численности рядов партийной ячейки.

Лучшими же временами для Партии Реформ в Нарве, по признанию Лийметса, было начало 2000-х.