269 Иван Шацких

Дата публикации: Вчера, 21:30

Я родился 30 марта 1978 года в пос. Сонда Ида-Вируского уезда.

В 1996 году окончил Среднюю школу №2, математический класс, в городе Кивиыли. В 2000 году получил диплом Университета «LEX»,по специальности экономика. В 2001 учился в Таллиннском Железнодорожном техникуме, по специальности «Механик локомотивного хозяйства». В январе 2017 года, получена степень «Магистр экономики», по магистерской программе «Управление проектами: анализ, инвестиции, технология реализации» в «Петербургском Государственном Университете Путей Сообщения Императора Александра I».

На протяжении последних 15 лет, эффективно применял полученные знания в области экономики и железнодорожного транспорта. Мною составлены более 10 успешно реализованных бизнес-планов. Составил и реализовал три социальных проекта. Участвовал в реконструкции, демонтаже и реновациях железнодорожных участков. Работал в локомотивной службе Cargo AS и в управлении перевозками в AS Eesti Raudtee Infra. Осуществлял научно-проектную деятельность с целью снижения издержек на железнодорожном транспорте совместно с группой учёных из Российской Академии Наук. Активно участвовал в молодежной работе Союза Профсоюзов Эстонии.

Сейчас живу в Нарве, воспитываю двоих чудесных детей.

Работаю на железной дороге, Активно участвую в общественной жизни города.

Для меня наш город очень дорог. И у меня есть желание и предложения, чтобы наше подрастающее поколение могло остаться жить и работать здесь, а не уезжало в другие города и страны.

В случае избрания в депутаты, имея степень магистра экономики, считаю необходимым заниматься вопросами экономического развития города. Получить стабильную экономику можно развивая все основные сферы жизни на хорошем уровне. Важно чтобы в городе использовали правильную методологию проектного управления. Я профессионал, и мои знания позволят реализовать любой городской проект с максимальным результатом.

Работа депутата заключается в разработке и принятии правильных и нужных решений для развития города. Качественно и профессионально выполнять свою работу. Это нелегко, но каждый будущий народный избранник должен понимать, что это его долг и обязанность перед избирателями.

Сложно объективно оценить профессионализм городских чиновников, но твёрдо можно сказать, что практический опыт в решении проблем города у них есть. Похвально стремиться к лучшему, но необходимо придерживаться разработанного плана, который соответствует реальным возможностям и позволяет максимально достичь поставленного результата. Какие задачи, на мой взгляд, нужно выполнить городской управе в будущем?

Создание новых предприятий и рабочих мест. Привлечение инвестиций в город.

Поддержка молодёжной инициативы и открытия в городе «Детской Бизнес школы».

Создание бесплатных муниципальных центров детского творчества.

Повышение качества медицинского обслуживания.

Создание программы поддержки для малоимущих, пенсионеров и инвалидов.

Благоустройство города.

Поддержка культуры и национальных меньшинств.

Развития образования в городе.

Почему эти цели я считаю важными?

Дело в том, что новые рабочие места это основа основ жизни для любого человека особенно молодого. На сегодня в городе много безработных людей с разным уровнем образования. Для повышения благосостояния жителей крайне необходимо создавать производства с достойной заработной платой и на существующих производствах повысить уровень зарплат до среднего по стране. На мой взгляд, в нашем городе могло бы появиться новое производство по переработке продуктов сельского хозяйства. Большинство жителей нашего города имеют дачи и выращивают там овощи, домашних животных и птицу. Думаю, что многие из них могли бы выращивать и сдавать на переработку излишки получаемой продукции. И эти продукты могли бы заполнить полки нарвских и эстонских магазинов. Это бы позволило каждой семье немного улучшить свой семейный бюджет.

Детская бизнес школа-это клуб по интересам, который бы позволил нашим детям изучать основы экономики и получать опыт предпринимательства ещё на школьной скамье. Не каждый может быть предприимчивым, но в современном мире важно развивать в детях эти качества. С каждым годом умение самореализации становятся важным критерием благополучия.

Молодёжная инициатива и бесплатные городские центры для детей очень важный проект. Не каждый горожанин может позволить оплачивать досуг своего ребёнка. Учитывая этот фактор, считаю, что развитие детских талантов самая главная задача общества. Чем больше мы дадим детям сегодня, тем больше они смогут сделать для общества в будущем.

Медицина также один из важнейших вопросов жизни горожан. Я считаю, что наша Городская больница должна быть третьей по уровню обслуживания в республике. Я как налогоплательщик совершенно не доволен качеством предоставляемых медицинских услуг. В первую очередь меня волнует нехватка врачей-специалистов. Будучи отцом маленького ребёнка, я неоднократно был озабочен нехваткой специалистов, которые должны быть не только в региональной больнице, но и в городской. Смотреть больно, когда люди, нуждающиеся в помощи, собирают последние деньги для поездки к доктору в Тарту или Таллинн. А ведь наш город - третий по величине в Эстонии. На мой взгляд, важно создать в городе такие условия, чтобы все без исключения могли получать своевременную, качественную, медицинскую помощь. В будущем, надеюсь, на скорейшее решение этой значимой для большинства проблемы.

Мы платим государству огромный социальный налог, и государство обязано нас обеспечивать качественной бесплатной медициной.

Благоустройство города с каждым годом улучшается. Важным делом считаю претворение в жизнь проектов по созданию новых парков и зон отдыха. А также сделать большой упор на благоустройство района Кренгольм.

Национальные меньшинства важный вопрос в многонациональном городе. Культурное наследие и сохранение традиций неотъемлемое дело для многих.

Среднее и Высшее Образование, а также уровень подготовки выпускников должен постоянно повышаться. Образование должно быть направленно в первую очередь на то, чтобы выпускники школ были конкурентно способны на внутреннем, и международном рынках. Убежден, что в нашем государстве дети должны иметь такой уровень образования, чтобы в дальнейшем выпускники школ и гимназий могли пойти учиться в любое высшее учебное заведение Европы или России. А получается, что мы, живя в Европе, учим детей так, чтобы они могли продолжать обучение только в Эстонии.

Подводя итоги, хочу ещё раз обратить внимание на необходимость создания в Нарве новых производств, которые будут обеспечивать достойной работой трудоспособное население. Для этого нужна хорошая команда опытных профессионалов во всех областях деятельности городского управления.

Выборы - это шанс каждого жителя Нарвы внести свой вклад в улучшение управлением города. Как банально бы это не звучало, но не все готовы это сделать. Я новый кандидат и хотел бы применить свои знания и профессиональные навыки на благо общества нашего города.

Я, активный член профсоюза, и в прошлом активный молодежный лидер «Центрального Союза Профсоюзов Эстонии» (EAKL), призываю всех принимать участие в голосовании, чтобы выбрать тех, кто действительно работает на благо нашего города. Только голоса избирателей способны регулировать выбор власти. По результатам выборов, прослеживается то, что только электорат отдельных кандидатов активно голосует, а большинство надеется на чудеса.

Каждый из нас несёт ответственность за своё будущее и будущее нашего города!

Голосуйте за Ивана Шацких!

Мой номер в избирательном списке №– 269!

Только вместе мы сделаем наш город лучше!