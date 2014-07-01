203 Артур Пярноя

Дата публикации: Сегодня, 20:43

Артур Пярноя, кандидат в депутаты

47 лет, родился в городе Владивосток, РФ

После окончания школы в 1987 году работал на заводе.

С 1988 г. – Служба в Советской Армии, Воздушно-Десантные Войска, СпН.

С 1991 г. – Служба в прокуратуре, полиции .

С 1997 г. – Префект Нарвской Префектуры полиции.

Выпускник Тартуского Университета.

С 2004 года – Работа на руководящих должностях в Securitas AS, а так же в Порту Силламяэ, в строительных, юридических компаниях.

Женат, трое детей.

Православный.

B 2005-2013 гг. депутат Нарвского городского собрания. Инициатор ряда антикоррупционных расследований.

Дорогие друзья! У нас с Вами общие цели – сделать нашу жизнь, жизнь наших детей и родителей лучше, а нашу Нарву – красивее. Но без Вашей поддержки этого не достичь. Придите на выборы, проголосуйте за людей, которых знаете. Я высоко ценю вашу поддержку. Мне дорого ваше доверие, и я обязательно его оправдаю.

Я иду к Вам с программой: ЗА НАРВУ ДЛЯ НАРВИТЯН. Это мой принцип, которым я руководствовался до сих пор, и буду руководствоваться в будущем, отстаивая Ваши интересы в городском собрании Нарвы.

Основные проблемы, требующие внимания городских властей, это поддержка предпринимателей для создания новых рабочих мест, защита интересов пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение финансирования школ и детских садов, повышение зарплаты педагогам Нарвы всех уровней, от детсадов до школ по интересам. Ведь будущее нашего города зависит от наших детей. Повышение уровня знаний у молодых людей позволит им быть в жизни более успешными, конкурентоспособными, в конечном итоге позволит молодежи найти себя в нашем городе, а не уезжать за пределы Эстонии.

Давайте вместе сделаем нашу Нарву лучше!

С уважением к Вам, Артур Пярноя