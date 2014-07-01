Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии
162 Сергей Скороходов

Дата публикации: Сегодня, 14:14

162 Сергей Скороходов

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос специалисту по европроектам...

Анне Веево - руководитель Отдела проектов Департамента развития....

0 52 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

НАТО выступает за большую прозрачность учений с участием...

Североатлантический альянс не выступает против российско-белорусских учений "Запад-2017"...

0 67 / Подробнее...

ВИДЕО: На учениях вертолет обстрелял ракетами зрителей...

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами...

0 124 / Подробнее...

Среди пострадавших от взрыва в Лондоне оказался и один...

Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого....

0 172 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Официант, я уже два часа жду холодец!...

Официант, я уже два часа жду холодец! — Всё-всё,......

0 255 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Открытие Дней осенней столицы Нарвы

22 сентября, в 18.00

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Любовь в городе ангелов

(2017) комедия

Реальная белка 2

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Кингсман: Золотое кольцо

(2017) боевик, комедия, приключения

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

(2017) мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный

Aмериканский убийца

(2017) боевик, триллер

Удача Логана

(2017) комедия, криминал
Вся афиша кино

Слово редактора

Все материалы рубрики

Выбор редакции

Безработица в Нарве: нужно быть «универсальным» солдатом...

Кого потеря работы ведет в тупик, а кто находит в себе силы не сдаваться?...

0 1071 / Подробнее...

«Закон писан кровью», или Почему так важно соблюдать...

Недавний рейд показал, что собственники дач не серьезно относятся к вопросу безопасности....

4 724 / Подробнее...

Крепости на Раху и их «криминальное» появление...

Горожане, живущие в районе Раху, отличают дом №38 по оригинальным клумбам....

0 3955 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100