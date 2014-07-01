193 Юрий Андреев

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 13:13

Муниципальные выборы 2017 г.

Избирательный союз «Общий дом»

Юрий Андреев - № 193.

г.Нарва-Йыэсуу, пенсионер.

В 1989 г. будучи избранным председателем Поселкового Совета Нарва-Йыэсуу и в одном лице председателем исполкома, инициировал административную реформу с получением посёлком в 1990 году муниципального статуса. И в 1993 году - статуса города.

Был первым мэром. Ранее в 1991 году был избран от Нарва-Йыэсуу депутатом в Нарвский городской совет, являясь муниципальным Главой посёлка.

С 2005 по 2009 год был избран депутатом, членом городского собрания.

Опыт, знания и честность - во благо города!

Прозаседавшимся у бюджетной кормушки - альтернативную замену!

Полностью поддерживая программу избирательного союза «Общий дом», считаю, что прежде всего новое городское собрание - Нарва-Йыэсуу с волостью Вайвара - своим решением должно:

1. Обеспечить равную возможность всему взрослому населению г. Нарва-Йыэсуу и волости знакомиться с документацией, правовыми актами органов самоуправления на двух языках, эстонском и русском.

2. Ответы жителям по их обращениям в органы местной власти давать на языке обращения.

3. Обеспечивать работу городского собрания и его комиссий открыто и максимально гласно, для всех жителей города и волости, при необходимости - с правом присутствия.

4. Обеспечить бесплатный общественный транспорт по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу и городу, как минимум для пенсионеров по возрасту, инвалидов и детей до 18 лет.

5. Обеспечить начало реального восстановления символа нашего города, - «Курзала».

6. Ликвидировать существующую на протяжении многих лет бюджетную кормушку депутатов, которая

является основным корыстным стимулом многолетнего клана в горсобрании. Вместо этой, разорительной для бюджета кормушки, ввести равную для всех членов городского собрания, выплату компенсаций в сумме не более 100 евро в месяц каждому.

7. Заверяю избирателей в том, что, оправдывая ваше доверие, свой долг в городском собрании буду выполнять бескорыстно, вне зависимости от остальных.

8. В случае избрания я официально откажусь получать какую-либо мзду из бюджета города, призывая к этому остальных.

С уважением, Юрий Андреев. Тел. 555 817 66