193 Юрий Андреев

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии193 Юрий Андреев
Муниципальные выборы 2017 г.
Избирательный союз «Общий дом»
Юрий Андреев - № 193.
г.Нарва-Йыэсуу, пенсионер.
В 1989 г. будучи избранным председателем Поселкового Совета Нарва-Йыэсуу и в одном лице председателем исполкома, инициировал административную реформу с получением посёлком в 1990 году муниципального статуса. И в 1993 году - статуса города.
Был первым мэром. Ранее в 1991 году был избран от Нарва-Йыэсуу депутатом в Нарвский городской совет, являясь муниципальным Главой посёлка.
С 2005 по 2009 год был избран депутатом, членом городского собрания.
Опыт, знания и честность - во благо города!
Прозаседавшимся у бюджетной кормушки - альтернативную замену!
Полностью поддерживая программу избирательного союза «Общий дом», считаю, что прежде всего новое городское собрание - Нарва-Йыэсуу с волостью Вайвара - своим решением должно:
1. Обеспечить равную возможность всему взрослому населению г. Нарва-Йыэсуу и волости знакомиться с документацией, правовыми актами органов самоуправления на двух языках, эстонском и русском.
2. Ответы жителям по их обращениям в органы местной власти давать на языке обращения.
3. Обеспечивать работу городского собрания и его комиссий открыто и максимально гласно, для всех жителей города и волости, при необходимости - с правом присутствия.
4. Обеспечить бесплатный общественный транспорт по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу и городу, как минимум для пенсионеров по возрасту, инвалидов и детей до 18 лет.
5. Обеспечить начало реального восстановления символа нашего города, - «Курзала».
6. Ликвидировать существующую на протяжении многих лет бюджетную кормушку депутатов, которая
является основным корыстным стимулом многолетнего клана в горсобрании. Вместо этой, разорительной для бюджета кормушки, ввести равную для всех членов городского собрания, выплату компенсаций в сумме не более 100 евро в месяц каждому.
7. Заверяю избирателей в том, что, оправдывая ваше доверие, свой долг в городском собрании буду выполнять бескорыстно, вне зависимости от остальных.
8. В случае избрания я официально откажусь получать какую-либо мзду из бюджета города, призывая к этому остальных.
С уважением, Юрий Андреев. Тел. 555 817 66
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