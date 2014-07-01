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Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии
203 Эльдар Эфендиев

Дата публикации: Сегодня, 12:06

203 Эльдар Эфендиев

Как вывести формулу счастливого города?

Молодежь — это один из важнейших ресурсов общества и государства. Не заниматься молодежью означает для Эстонии не заниматься своим будущим.

В бытность моей работы в Рийгикогу наша фракция осуществляла поездки по регионам Эстонии и местным самоуправлениям и оказалось, что за последнее десятилетие демографическая ситуация во многих из них изменилась не в лучшую сторону: в некоторых из них около 60 процентов жителей теперь составляют пожилые люди и люди с ограниченной трудоспособностью. Даже в управление волостью приходилось приглашать специалистов извне. Депутаты уже тогда увидели, что может быть, если делами молодежи не заниматься.

Что касается Нарвы, то она статистически еще имеет некоторый ресурс, но это только статистически. Это особенно остро ощущают предприниматели, нуждающиеся в работниках. На ориентированном на европейский рынок производстве одного моего знакомого в Нарве объем стабильных заказов позволяет работать в три смены и может быть в разы больше, чем сегодня. Но именно из-за невозможности набрать квалифицированных работников, а также изменения их отношения к работе, знакомый подумывает перевести свое производство в Таллинн. Не удивительно, что предприниматели по-своему реагируют на происходящее и настаивают на увеличении иммиграционных квот.

Ситуация, при которой активная и наиболее подготовленная к учебе и трудовой деятельности молодежь покидает свой город и свою страну, затрагивает не только Нарву, но и всю Эстонию. Это опасный и, часто, необратимый процесс: редко кто возвращается жить в родные пенаты, где остались родители, мечтающие видеть опору в своих детях. Мы должны беречь ресурс молодежи и развивать его, потому что через некоторое время нужно будет передавать им все вопросы жизнедеятельности города и государства. И, конечно, сделать необходимо все, чтобы молодежь не была бы вынуждена уезжать,так как привлечь ее обратно очень затруднительно. Перед нами сегодня стоит триединая задача: развитие жизненной среды, получение молодыми людьми квалификации и обеспечение востребованности в них в родном городе, где создаются рабочие места и выплачивается достойная заработная плата. К сожалению, существующие законы, программы и практика не дают должного эффекта в данной сфере.

Что можно сделать? Прежде всего, необходимо поддерживать семью и молодое поколение. Конечно, это означает дополнительные расходы, но если это наша ценность, то надо расставить приоритеты. Необходимо помогать многодетным семьям: они поддерживают наше будущее идем самым, сдерживают демографический дисбаланс. Если бы Нарва нашла формулу создания такого города, где рожать и растить детей было бы лучше как нигде, то это был бы самый счастливый город. Так что семья должна стать приоритетной ценностью.

Немаловажной для молодых является и среда, в которой они живут и проводят свободное время. Семья и школа - как основа и в лучшем случае: спортивные клубы, школы по интересам, молодежный центр и участие в разнообразных проектах. Но часто молодежь кучкуется в супермаркетах, а общество теряет при этом ориентированное на развитие своего города новое поколение. К этому прибавляется проблема со здоровьем. Поддержка здорового образа жизни: без алкоголя, наркотиков и прочего зла, помогла бы существенно поддержать здоровье молодого поколения.

Необходимо усилить сферу профориентации, чтобы до поступления в университет абитуриенты имели достаточное представление о выбранной специальности. В свое время мы создали программу, благодаря которой для нарвских абитуриентов были «забронированы» за счет бюджета города 100 мест в вузах Эстонии. Мы были заинтересованы, чтобы новое поколение, отучившись, вернулось в город. Многие из них сегодня работают на благо Нарвы. Но времена меняются и эту программу отменили, переключившись на практику проектов. Это хорошо для получения грантов, но видение будущего города должно ориентироваться на перспективы, измеряемые поколением.

И это наша работа, которую за нас никто делать не будет.

203 Эльдар Эфендиев

 

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