198 Николай Куликов

Кандидаты на выборы 2017 года в Эстонии198 Николай Куликов
Знающие Николая Яковлевича Куликова люди шутят: когда семейный доктор Куликов вновь станет депутатом, ему не надо будет «заморачиваться» тем, где и когда вести депутатский прием.
- Считай, он у него и так проходит—в его врачебном кабине-те,-говорят они.
Да, доктор Куликов, что называется, как раз из тех кандидатов в депутаты Нарвского городского собрания, которые находятся в самой гуще жизни и знают чаяния рядовых нарвитян, постоянно получая информацию, что называется, из первых рук.
В Центре семейных врачей, который Николай Куликов 17 лет назад создал вместе со своей супругой, врачом Евгенией Куликовой, огромное количество пациентов — более 4 тысяч (считай, мини-поликлиника).Так что перед его глазами — горожане всех возрастов и социальных групп: пенсионеры, предприниматели, школьники, студенты, работающие и безработные, инвалиды, молодые родители, младенцы, подростки, бездомные...
Доктор Куликов — член попечительского совета храма Нарвской иконы Божией Матери. Причем не только заседает в совете, но еще и посещает насельников богадельни, которая существует при храме, как врач.
В качестве врача он работал в свое время на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, поэтому является членом нарвского Союза чернобыльцев.
Как председатель Нарвского общества Эстонского Красного креста и член республиканского правления Эстонского Красного креста именно Николай Куликов в 1999 году инициировал проект создания в Нарве Ночлежного дома, первого в Ида-Вирумаа. (Ночлежный дом был затем передан городу.)
Но помимо врачебной практики (считай, уже почти полвека!) у Николая Куликова накоплен солидный опыт политической работы - с 1992 года, когда он впервые был выбран нарвитянами депутатом городского собрания.
С 1993-го по 2000 -й Куликов являлся заместителем председателя Нарвского городского собрания. Те, кто работал в те непростые годы рядом с ним, говорят, что Николай Яковлевич всегда вел себя принципиально и честно и ставил во главу угла интересы рядовых горожан.
Как депутат ( а начиная с 1992 года Николай Куликов лишь однажды не был депутатом городского собрания Нарвы), Куликов работал в различных комиссиях горсобрания: правовой, финансовой, городского хозяйства и др.
- Мне всегда была близка социальная сфера — по роду деятельности я к ней ближе всего. И я уверен, что нашему городу под силу решать многие сложные вопросы, которые в ней существуют, - говорит Николай Куликов. - Главное — прежде чем что-то решать, надо крепко задуматься, почему так будем действовать, и иметь политическую смелость, чтобы претворять задуманное в жизнь.
Ныне Николай Куликов — член Объединенной Левой Партии Эстонии, но на эти выборы идет в списке Центристской партии. «Я — за преемственность власти, - объясняет Куликов. - У людей уже есть накопленный опыт, это позволяет надеяться на то, что работа будет более эффективной».
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