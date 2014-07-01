Кандидаты на выборы 2017 года в ЭстонииСилламяэ
Savisaare valimisliit Sillamäel
nr 101 GULNARA SIDORENKO
nr 102 OLEG KULTAJEV
nr 103 IGOR SUHARUKOV
nr 104 GALINA ŠTŠERBAKOVA
nr 105 GALINA SINELNIKOVA
nr 106 JEFIM LVOVSKI
nr 107 KONSTANTIN PETRAŠKO
nr 108 VARVARA VLASSOVA
nr 109 OLGA MODELSKI
nr 110 LEV LIPKIN
nr 111 NADEŽDA KORDAS
nr 112 NIKOLAI DEŽIN
nr 113 ALEKSEI VLASSOV
nr 114 ANASTASSIA IVANOVA
nr 115 DMITRI KOŽEMJATŠENKO
nr 116 DMITRI ZUBOV
nr 117 ALEKSANDR TOFFERT
nr 118 ILJA KUDRJAVTSEV
nr 119 ALEKSANDR BEZMATERNÕH
nr 120 VLADIMIR ŠINDORIKOV
nr 121 LEIDA DOROFEJEVA
nr 122 VLADIMIR LAPIN
nr 123 STANISLAV DONSKIHH
nr 124 ILJA ŠEPELEV
nr 125 GERMAN SUHHARUKOV
nr 126 OLGA TITUŠKO
nr 127 JELENA PEALKIVI
nr 128 ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA
nr 129 VASSILI KORTŠAGIN
nr 130 RUFINA PILIPENKO
nr 131 ANATOLI AVERJANOV
nr 132 ANDRES TALVER
nr 133 ARTJOM RAZSKAZOV
nr 134 JEKATERINA GULJAJEVA
nr 135 JELENA ŠIŠOVA
nr 136 MAKSIM KUKONENKO
nr 137 MARGARITA MOROZOVA
nr 138 OLESJA ANTONJUK
nr 139 TATJANA SIVOGLO
nr 140 IGOR ZAITSEV
nr 141 TATJANA LEBEDEVA
Kandidaate - 41
Eesti Keskerakond
nr 142 JELENA KORŠUNOVA
nr 143 TÕNIS KALBERG
nr 144 EEVI PAASMÄE
nr 145 VALERI ABRAMOVITŠ
nr 146 JEVGENI TERENTJEV
nr 147 ALEKSANDR KANEV
nr 148 DMITRI LETT
nr 149 ALEKSANDR BÕSTRJAK
nr 150 JURI NIKITIN
nr 151 VALERI KUZNETSOV
nr 152 IGOR MALÕŠEV
nr 153 ALEKSANDR BONDARTŠUK
nr 154 MIHHAIL SOKOLOV
nr 155 MONIKA FEOFANOVA
nr 156 ARAIK KARAPETJAN
nr 157 ANDREI OKAMANTŠUK
nr 158 TATJANA IVANOVA
nr 159 ALEKSANDER GURJANOV
nr 160 JULIA IGNATOVA
nr 161 TATJANA BAJEVA
nr 162 VICTOR BARINOV
nr 163 JEVGENI BUGAKOV
nr 164 INNA DMITRIJEVA
nr 165 AALA GITT
nr 166 LILIA HUDJAKOVA
nr 167 ALEKSANDR IVANOV
nr 168 ALEVTINA JERMAKOVA
nr 169 ARNO KASENIIT
nr 170 JURI KNJAZEV
nr 171 ROMAN KOMAROV
nr 172 BORISS KOSSAREV
nr 173 NATAŠA KOTŠERGINA
nr 174 ALEKSANDER KUDRJAVTSEV
nr 175 JELENA KUTSENKO
nr 176 NATALJA LANGINEN
nr 177 IRINA LIMINA
nr 178 LEONID LJUTSKEVITŠ
nr 179 LARISSA LUTSEP
nr 180 GEORGI MAHALOV
nr 181 ANTON MAKARJEV
nr 182 OLGA MAKARYAN
nr 183 VLADIMIR MOZGOV
nr 184 IRINA OKS
nr 185 JÜRI POOL
nr 186 MAARIKA PRISKE
nr 187 KSENIA SAVCHENKO
nr 188 ANDREI SOKOLOV
nr 189 ALEKSANDR STARODUBTSEV
nr 190 NIKOLAI TOŠTŠEV
nr 191 ARTJOM TROHHATŠEV
nr 192 MEELIS TUNGAL
nr 193 IRINA TURBINA
nr 194 VLADIMIR VAIKERT
nr 195 ANNELI VASSIJEVA
nr 196 JELENA VERZILOVA
nr 197 ANATOLI VIHHAREV
nr 198 DMITRI VINOGRADOV
nr 199 VALENTINA VINOGRADOVA
nr 200 MIHHAIL VINOGRADOV
nr 201 VITALI VOLKOV
nr 202 VLADIMIR VÕSSOTSKI
nr 203 LJUDMILA ŠILOVA-MANDEL
nr 204 ANDREI ŽOGA
Kandidaate - 63
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