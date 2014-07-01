Нарва-Йыэсуу

Кандидаты на выборы 2017 года в ЭстонииНарва-Йыэсуу
Eesti Keskerakond
nr 101 VEIKKO LUHALAID
nr 102 IRAIDA TŠUBENKO
nr 103 JÜRI KIIK
nr 104 VERONIKA STEPANOVA
nr 105 ERIK PERTSEV
nr 106 KÄDI KOPPE
nr 107 ALEKSANDR PAHHOMOV
nr 108 KAI KIIVER
nr 109 HEIKI ROOTS
nr 110 INGA SAMUSSEVA
nr 111 ARVI PIIBE
nr 112 NATALJA KAURSON
nr 113 VÄINO TUUDER
nr 114 VALENTINA FADEJEVA
nr 115 DENISS KOŠELEV
nr 116 RIINA KOIT
nr 117 VIKTOR GOLOVNJA
nr 118 TATJANA TŠITŠKINA
nr 119 AIVAR KARU
nr 120 SOFIA LAUSTAM
nr 121 AARE AAS
nr 122 LAURA RUGAIS
nr 123 INNA ROOSI
nr 124 JAAN METSIS
nr 125 ANNA TARASSOVA
nr 126 ANDERS JAAKSON
nr 127 SAIMA ILLIPE
nr 128 VJATŠESLAV KÜLAOTS
nr 129 RITA JAAKSON
nr 130 NIKOLAI HINTS
nr 131 IRINA KLISHINA
nr 132 METŠISLAVAS TAMBERG
nr 133 MARINA PERTSEVA
nr 134 INDREK RANDOJA
nr 135 NADEŽDA MURAŠOVA
nr 136 IMRE LIIV
nr 137 KERSTI OBJARTEL
nr 138 ARVO LAUR
nr 139 AET LUKSO
nr 140 JÜRI JUUR
nr 141 HELMUT LARKA
nr 142 ALEKSANDR SALTÕKOV
nr 143 INGE KÄÄPA
nr 144 MATI MÄNNISALU
nr 145 ANNE LASSIKOV
nr 146 RAIM SARV
nr 147 VEERA PUTAN
nr 148 JURA TINER
nr 149 VIKTOR ERT
nr 150 AARE OBJARTEL
nr 151 HEIKI JOHANNES
nr 152 HEIKI LUTS
Kandidaate - 52
Valimisliit Üheskoos edasi
nr 153 TATJANA PAGAJEVA
nr 154 JULIA OSSIPOVA
nr 155 ALEKSEI FURMINSKI
nr 156 TATJANA ANISSIMOVA
nr 157 RAIVO VOLOŠTŠUK
nr 158 ALEKSEI SJUTKIN
nr 159 IVAN POLJAKOV
nr 160 AIVO PETERSON
nr 161 KALLE KEKKI
nr 162 IGOR MOŠKOV
nr 163 NATALJA PETROVA
nr 164 ALEKSEI VNUKOV
nr 165 NELLI SAMELI
nr 166 LEO KUUSEMÄE
nr 167 LIINA PIIRISALU
nr 168 KAIDO SEPPAR
nr 169 ANDREI PALMBERG
nr 170 ÜLLE SAHAROV
nr 171 JURI BARANOV
nr 172 SERGEI SUPONENKO
nr 173 NADEŽDA PETROVA
nr 174 TIIT JÕGI
nr 175 OLGA PAGAJEVA
Kandidaate - 23
Ühine kodu valimisliit
nr 176 MAKSIM ILJIN
nr 177 INGE MUŠKINA
nr 178 NATALJA MJATŠINA
nr 179 OLGA BARANOVA
nr 180 JEVGENI HOHLOV
nr 181 SVETLANA MOISSEJEVA
nr 182 ELVIIRA ALJOŠINA
nr 183 ANDRANIK DANIELJAN
nr 184 REIN PEIKER
nr 185 MEELIS KALJURAND
nr 186 TIIU TOOM
nr 187 LARISSA GOLT
nr 188 LJUDMILA RAKOVA
nr 189 JOEL GULJAVIN
nr 190 ARTUR EISTRE
nr 191 AIME LOGATŠOVA
nr 192 ANŽELA VOROBJOVA
nr 193 JURI ANDREJEV
nr 194 JULIA LOŽKINA
nr 195 JELENA OZORNOVA
nr 196 LJUBOV OLKHOVETSKAYA
nr 197 DMITRI KUZNETSOV
nr 198 VALERI MAASIK
nr 199 ANDREI IVANOV
nr 200 VADIM KRONK
nr 201 ANATOLI ILKEVITŠ
nr 202 SERGEI RÕMAR
nr 203 ALEKSANDR ALEKSANDRIN
nr 204 ALINA SOZONOVA
nr 205 KONSTANTIN PETROV
nr 206 JULIA FORSTIMAN
nr 207 GRIGORI USSOV
nr 208 OLGA BATLUK
nr 209 DMITRI MAKAROV
nr 210 ALEKSANDR MELNIKOV
Kandidaate - 35
Üksikkandidaadid
nr 211 SERGEI MIŠTŠUK
nr 212 SVEN UDAM
Kandidaate - 2
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