Кандидаты на выборы 2017 года в ЭстонииНарва
Valimisliit Meie Narva
nr 101 KATRI RAIK
nr 102 ANTON PRATKUNAS
nr 103 ANTS KUTTI
nr 104 JÜRI RAUD
nr 105 VLADIMIR IZOTOV
nr 106 VIKTOR ŠEMARIN
nr 107 JANA KONDRAŠOVA
nr 108 VEERA GRIGORJEVA
nr 109 ALLA BUTKEVITŠ
nr 110 SERGEI GORLATŠ
nr 111 JULIA AGA
nr 112 PJOTR ALEKSANDROV
nr 113 AINAR ALLIKMÄE
nr 114 IGOR ANDREJEV
nr 115 ILJA ANDREJEV
nr 116 TATJANA BABANSKAJA
nr 117 IRINA BELIK
nr 118 DARJA BERESTOVA
nr 119 EDGAR BERS
nr 120 TATJANA BOHHAN
nr 121 OLESJA DENISOVA
nr 122 MIHHAIL DUZENKO
nr 123 ROMAN DROBÕŠEV
nr 124 ANDREI EINASMAA
nr 125 DMITRI FEDOTKIN
nr 126 ANNA FENINA
nr 127 VASSILI JAKOVLEV
nr 128 KSENIA JANKEVITŠ
nr 129 KRISTIN JOHANNES
nr 130 KAIRI JÜRGENS
nr 131 DARJA KARPINA
nr 132 JANA KAUP
nr 133 KONSTANTIN KIRJUŠKIN
nr 134 VILVE KIRS
nr 135 JURI KONOVALOV
nr 136 JEGOR KUPRATSEVITŠ
nr 137 BELLA LAPTEV
nr 138 IVO LOIDE
nr 139 JURI MARUHH
nr 140 ALEKSEI MIHHAILOV
nr 141 MARTIN NELTSAS
nr 142 ALEKSANDR PEKARSKI
nr 143 ARTJOM POLJAK
nr 144 IVO POSTI
nr 145 IRINA RAKOVA
nr 146 MIHHAIL RUMJANTSEV
nr 147 ALMAZ RUSTAMOVA
nr 148 VADIM SENITŠENKOV
nr 149 ALEKSEI SEROV
nr 150 JULIA SIMSON
nr 151 OLESJA SKOROBOGATOVA
nr 152 ANGELIKA SOOMETS
nr 153 NATALJA SÕTŠINSKAJA
nr 154 ARTJOM SÄKKI
nr 155 MIHHAIL ŠEMARIN
nr 156 DMITRI ŠUMIN
nr 157 MARINA ŠURUPOVA
nr 158 ALEKSANDRA ŠUSTROVA
nr 159 LIILIA ZELENJAJEVA
nr 160 NATALJA VASSILJEVA
Kandidaate - 60
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 161 VALENTINA GUROVA
nr 162 SERGEI SKOROHHODOV
nr 163 JEVGENIA ALEKSEJEVA
nr 164 OLGA ŠKALIKOVA
nr 165 MARIA POPOVA
Kandidaate - 5
Eesti Reformierakond
nr 166 IGOR SUMAROK
nr 167 ANTS LIIMETS
nr 168 OLGA VORONKOVA
nr 169 VIKTORIA ROOSI
nr 170 SVETLANA MIHHEJEVA
nr 171 ANTON FILIPPOV
nr 172 JULIA ZUROVA
nr 173 ALEKSANDRA MURAVJOVA
nr 174 PAVEL LINNIK
nr 175 JANIS SUMAROKS
Kandidaate - 10
Eesti Keskerakond
nr 176 MIHHAIL STALNUHHIN
nr 177 TARMO TAMMISTE
nr 178 ALEKSANDR JEFIMOV
nr 179 OLEV SILLAND
nr 180 JELENA PAHHOMOVA
nr 181 GALINA VOLOGDINA
nr 182 ALEKSEI VORONOV
nr 183 LARISSA OLENINA
nr 184 ANNA KOVALENKO
nr 185 SERGEI LVOV
nr 186 VIKTORIA LUTUS
nr 187 ALEKSEI MÄGI
nr 188 VLADIMIR MIŽUI
nr 189 JAN SAAN
nr 190 JELIZAVETA TŠERTOVA
nr 191 ALEKSANDR NIKOLAJEV
nr 192 VLADIMIR BUTUZOV
nr 193 JEKATERINA GOLUBTSOVA
nr 194 HELI ADAMOVITŠ
nr 195 NIKOLAI BURDAKOV
nr 196 FJODOR OVSJANNIKOV
nr 197 ILJA FJODOROV
nr 198 NIKOLAI KULIKOV
nr 199 VLADIMIR KASTERIN
nr 200 ANDREI FILIPPOV
nr 201 VLADIMIR TARAHTIN
nr 202 GALINA MOLDON
nr 203 ELDAR EFENDIJEV
nr 204 ARTUR PÄRNOJA
nr 205 VALERI KORJAKIN
nr 206 VLADIMIR HOMJAKOV
nr 207 VALERI FEDJUŠIN
nr 208 LJUBOV FOMINA
nr 209 SERGEI NIKITIN
nr 210 ANDRUS TAMM
nr 211 JELENA KAVRUS
nr 212 VIKTOR VEEVO
nr 213 VLADIMIR KALATŠOV
nr 214 VALERI JÄÄGER
nr 215 SERGEI SMIRNOV
nr 216 ANDREI BASSOV
nr 217 LEONID GULOV
nr 218 RUDOLF ROT
nr 219 ALLA DELOVAJA
nr 220 TATJANA PATSANOVSKAJA
nr 221 EDUARD PIRK
nr 222 TATJANA GONTŠAROVA
nr 223 KIRILL KOLPAKOV
nr 224 IGOR BELUGIN
nr 225 GENNADI KURLENKOV
nr 226 ANATOLI ŠTŠURA
nr 227 OLGA NIKITINA
nr 228 JELENA GURJANOVA
nr 229 RIINA VOHTA
nr 230 BORISS PARŠIN
nr 231 TATJANA KORELINA
nr 232 KIRILL GUSSEV
nr 233 NATALJA BELOTSERKOVSKAJA
nr 234 GUZJALJA GULJAJEVA
nr 235 DMITRI KOROLJOV
nr 236 NATALJA RÕSSEVA
nr 237 ANNE VEEVO
nr 238 ALEKSANDR ANDREJEV
nr 239 VLADIMIR ANTIPOV
nr 240 ALVINA BELOVA
nr 241 ALEKSEI BOGDANOV
nr 242 ROMAN BOIKO
nr 243 DMITRI DJAKOV
nr 244 OLGA ELKSNIN
nr 245 SERGEI GLUŠKO
nr 246 NIKOLAI IVANOV
nr 247 JANA IVANOVA
nr 248 MIHHAIL GORJUŠIN
nr 249 SOFJA HOMJAKOVA
nr 250 IRINA JANOVITŠ
nr 251 VIKTOR KARLENKO
nr 252 VIKTORIA KAJU
nr 253 JAANA KIRS
nr 254 TAMARA KOMLOVA
nr 255 VJATŠESLAV KONOVALOV
nr 256 SVETLANA LEŠIHHINA
nr 257 JANA MARKOVA
nr 258 ALEKSANDR MJASSOJEDOV
nr 259 ALEKSANDR MOISSEJEV
nr 260 VASSILI MIHHAILOV
nr 261 MIHHAIL MOSKALJOV
nr 262 DENISS NETŠAJEV
nr 263 JURI NIKOLAJEV
nr 264 ALEKSANDR PAHHOMOV
nr 265 ALEKSANDRA PRESNOVA
nr 266 ALBINA PUGATŠENKO
nr 267 JELENA RÕŽAKOVA
nr 268 GALINA SMOLINA
nr 269 IVAN ŠATSKIH
nr 270 VJATŠESLAV ŠILKIN
nr 271 ALEKSANDR SÕTŠOV
nr 272 TATJANA STOLFAT
nr 273 LAURI TAMM
nr 274 RITA TERNOS
nr 275 JELENA VASSILJEVA
Kandidaate - 100
Valimisliit Patriot
nr 276 STANISLAV MAKSIMOV
nr 277 SERGEI LOBIN
nr 278 PAVEL STIMMER
nr 279 EDUARD ORLOV
nr 280 ARTJOM LOBIN
nr 281 ALEKSANDR RABEHHA
nr 282 ALEKSANDRA MEL
nr 283 ARTUR PETERSON
Kandidaate - 8
Edgar Savisaare Valimisliit
nr 284 JELENA VALME
nr 285 STANISLAV PUPKEVITŠ
nr 286 NIINA GETTS
nr 287 NATALIA UMAROVA
nr 288 ANDREI VERESSOV
nr 289 JEVGENI SÕTŠEVSKI
nr 290 NATALIA FURMAN
nr 291 JÜRI ZDORENKO
nr 292 DINA IVANOVA
nr 293 ALEKSEI KOLPAKOV
nr 294 ANTON TŠERNOV
nr 295 LJUDMILA TJURINA
nr 296 DENISS BLINOV
nr 297 IRINA HARLAMOVA
nr 298 ALEKSEI NIKITIN
nr 299 ALEKSANDR ŠIŠKIN
nr 300 TATJANA TŠERNOVA
nr 301 NIKOLAI KAUZOV
nr 302 IRINA LOBANOVA
nr 303 VLADISLAV JURSON
nr 304 TATJANA KRUUSALU
nr 305 VIKTOR LIMONOV
nr 306 DENISS NIKITIN
nr 307 OLGA KRAUSE
Kandidaate - 2
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