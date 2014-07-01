О компенсации за зубное лечение для взрослых в Ида-Вирумаа

Дата публикации: Сегодня, 12:08

С 1 июля 2017 года для каждого застрахованного взрослого начала действовать компенсация за зубное лечение в размере не менее 30 евро за один календарный год. Поскольку неиспользованная сумма компенсации не переносится на следующий календарный год, стоит использовать новую компенсацию до конца текущего года.

На сегодняшний день стоматологический кабинет и боль –

понятия практически не совестимые.

На сегодняшний день компенсацию за зубное лечение взрослых в Ида-Вируском уезде использовали 3700 человек, из них 1800 человек использовало компенсацию в размере 30 евро и около 1900 человек - компенсацию в размере 85 евро. Итого общая сумма выплаченных компенсаций составила более 145 тысяч евро.

Где использовать компенсацию?

Компенсацию можно использовать при посещении более чем 138 стоматологических кабинетов. По состоянию на 11 сентября в Ида-Вируском уезде компенсацию за зубное лечение взрослых можно использовать в 17 местах.

В Нарве: Aladeks OÜ, Demident OÜ, K.H.K. OÜ, Kagu Dental Service OÜ, Narva Hambakliinik OÜ, Natalja Nesterovitš OÜ,

OÜ Diostom, OÜ Evodent, Vitadent OÜ.

В Йыхви: Corrigo OÜ.

В Авинурме: Endla Aas FIE.

В Нарва-Йыэсуу: Стоматологическая поликлиника Нарвы и OÜ Sana Dente.

В Иисаку: Piiri Hambaravi OÜ.

В Кохтла-Ярве: Tiina Verrev.

В Кивиыли: Tiiu Müüri Hambaravi.

Каким образом можно воспользоваться компенсацией?

Компенсация за зубное лечение взрослых составляет 30 евро за год. В данном случае доля обязательного финансирования пациента составляет 50 процентов, то есть каждый раз при визите к зубному врачу он будет обязан оплатить по крайней мере половину счета за лечение. Оплата второй половины счета подлежит компенсации со стороны Больничной кассы в объеме до 30 евро.

Начиная с 1 июля 2017 года компенсация за зубное лечение для беременных, матерей, имеющих детей в возрасте до одного года, пенсионеров по инвалидности, пенсионеров по старости, лиц с частичной или полной потерей трудоспособности, лиц старше 63 лет, а также для лиц, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи, увеличилась до 85 евро в год. Доля обязательного самофинансирования в данном случае составляет 15 процентов от счета за лечение.

Льгота учитывается в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача, то есть после посещения зубного врача больше не нужно предоставлять Больничной кассе заявление и другие документы.

Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. То, заключил ли врач соответствующий договор с Больничной кассой, нужно обязательно проверить при регистрации на визит в зубной кабинет или предварительно проконтролировать наличие договора на интернет-странице Больничной кассы http://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi/.

Застрахованный может воспользоваться положенной ему суммой компенсации в течение одного календарного года.

Компенсацию в размере 30 или 85 евро можно использовать до конца календарного года. При этом неиспользованная часть компенсации не может быть перенесена на следующий год.

Если у пациента после визита к стоматологу остается некоторая неиспользованная часть компенсации (например, 10 евро), данный остаток можно будет использовать до конца во время следующего визита в течение того же календарного года вплоть до 31 декабря.

Начиная с января следующего календарного года у всех застрахованных взрослых снова начнется период использования компенсации за зубное лечение в размере 30 или 85 евро.

Перед визитом пациент может уточнить у зубного врача или сотрудника регистратуры, какова сумма его неиспользованного остатка компенсации за зубное лечение.

Компенсация действует только для стоматологических услуг первичной необходимости

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг, которые входят в список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. К ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание.

До визита стоит проверить у зубного врача, какие именно стоматологические услуги будут вам оказаны и входят ли они в список компенсируемых услуг или нет. Так можно будет избежать неожиданных расходов при оплате счета за зубное лечение.

Как будет рассчитана сумма компенсации в случае, если зубной врач оказал вам разные стоматологические услуги - как те, которые входят в список компенсируемых услуг, так и не входящие в него? В таком случае сумма льготы для пациента будет рассчитана только для тех стоматологических услуг, которые включены в утвержденный список компенсируемых услуг первичной необходимости. Остальные услуги пациент оплачивает полностью согласно прейскуранту данного зубного врача.

Например, если зубной врач в ходе одного визита установил вам пломбу, а также отбелил зубы, компенсацию можно будет получить только за прием врача и установку пломбы. Отбеливание зубов нужно будет оплатить полностью.

Зубной врач имеет право брать у пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных).

Будет ли изменен порядок выплаты компенсации за протезы?

Начиная с 1 июля вступило в силу новое постановление о компенсации за зубные протезы для взрослых. Компенсацию за зубные протезы можно использовать в течение трех лет и в размере до 260 евро.

Инфо Подробную информацию о компенсациях и договорных партнерах, оказывающих стоматологические услуги, можно получить по справочному телефону Больничной кассы 669 66 30 (Пнд-Птн с 8.30 до 16.30), на интернет-странице Больничной кассы www.haigekassa.ee/ru/hambaravi, в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы или на государственном портале www.eesti.ee.

Кроме интерактивной карты на интернет-странице Больничной кассы информацию о возможностях получения компенсации в разных уездах и городах можно получить здесь: www.haigekassa.ee/hambaravi#statistika.

Право на получение компенсации за протезы имеют пенсионеры по инвалидности и по старости, лица старше 63 лет и лица с частичной или полной потерей трудоспособности.

Для получения компенсации за протезы есть две возможности:

1. Предоставить Больничной кассе заявление о получении компенсации за зубные протезы и документ, подтверждающий оплату работ по протезированию, или

2. Подать заявление непосредственно изготовителю протезов - в данном заявлении вы ходатайствуете об учете суммы компенсации непосредственно для изготовителя протезов, что будет сразу учтено в сумме счета.

Все необходимые для ходатайствования бланки заявлений вы можете найти на интернет-страницеwww.haigekassa.ee/ru

(Человеку > Бланки и э-услуги) или в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы.

Обратите внимание! Начиная с 1 января 2018 года больше не нужно будет предоставлять заявление о компенсации за зубные протезы задним числом, т.е. после получения услуг. Все расчеты проводятся напрямую между зубным врачом и Больничной кассой, и сумма льготы будет учитываться сразу - в момент оплаты счета за лечение у зубного врача.

Примеры расчета компенсации в размере 30 евро

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 50 евро, и вам были оказаны услуги, входящие в список компенсируемых стоматологических услуг, то вы должны будете оплатить обязательную долю самофинансирования — 50 процентов от суммы счета, что составляет в данном случае 25 евро. Остальные 50 процентов оплатит Больничная касса. Если вы посетите стоматолога еще раз в течение года, то Больничная касса покроет из вашего следующего счета еще 5 евро.

Например, ваш счет за зубное лечение составил 85 евро, и при этом услуги, не входящие в список компенсируемых стоматологических услуг, стоили вместе 45 евро, а услуги, принадлежащие списку компенсируемых стоматологических услуг - 40 евро. В данном случае вы должны будете оплатить сами обязательную долю самофинансирования — 50 процентов от суммы стоимости компенсируемых услуг — 50 процентов от 40 евро составляет 20 евро. Остальные 50 процентов от стоимости компенсируемых услуг (20 евро) оплатит Больничная касса. Итого вам нужно будет выплатить за визит 65 евро (20 евро + 45 евро). В том же календарном году вы сможете использовать неиспользованный в ходе первого визита остаток компенсации 10 евро.

Бесплатное лечение зубов Застрахованным в возрасте до 19 лет Больничная касса предоставляет бесплатное лечение зубов только у договорных партнёров Больничной кассы в отношении услуг, упомянутых в перечне услуг здравоохранения Больничной кассы Эстонии.

NB! Лечение зубов оказывается бесплатно в течение одного года после достижения лицом 19 лет в случае, если необходимость лечения выявилась во время последнего визита, совершенного до наступления 19 лет. Бесплатную услугу можно получить у того оказывающего услугу по лечению зубов, где определили необходимость лечения.

Как застрахованные, так и незастрахованные взрослые имеют право получать бесплатное лечение зубов только в виде неотложной помощи, которую оказывают, когда отсрочка помощи или ее неоказание может стать причиной смерти нуждающегося в помощи или устойчивого нарушения здоровья. Имеет ли место неотложная помощь, решает зубной врач.

(С сайта Больничной кассы)

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 70 евро, и все оказанные вам услуги входили в список компенсируемых стоматологических услуг, то Вы должны будете оплатить 40 евро, а Больничная касса оплатит 30 евро. После визита сумма компенсации за зубное лечение будет полностью использована.

Пример расчета компенсации за зубное лечение в размере 85 евро

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 60 евро, и все оказанные вам услуги входили в список компенсируемых стоматологических услуг, то вы оплатите сами обязательную долю самофинансирования — 15 процентов, что составляет 9 евро. Больничная касса возмещает в случае данной компенсации 85 процентов или 51 евро. Поскольку за первый визит Больничная касса оплатила 51 евро, а максимальная сумма компенсации за год составляет 85 евро, то Больничная касса в следующий раз возместит сумму счета в размере имеющегося остатка компенсации: 85 евро - 51 евро = 34 евро.

Кайди КАСЕНЫММ,

специалист службы профилактики и коммуникаций Больничной кассы