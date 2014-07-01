Как защитить летний дом от краж со взломом?

Консультирует специалистКак защитить летний дом от краж со взломом?
С осени летний дом остается на долгое время без присмотра и поэтому может стать лёгкой добычей для краж со взломом.
Статистика ущербов If Kindlustus за последние пять лет указывает на то, что чаще всего кражи со взломом происходят в летних домах с октября по апрель. Самый крупный ущерб последних лет, произошедший в ходе кражи со взломом в летнем доме, составил 15 650 евро.
«Качественный замок, сигнализация и камеры наблюдения помогут обезопасить летний дом и могут помешать планам воров. Тем не менее, лучше всего - хороший сосед, кто приглядывает за имуществом и быстро даст знать как о подозрительной деятельности, так и о возникшем ущербе», - сказала руководитель группы ущербов имуществу If Kindlustus Пирет Йыхвик.
Для того чтобы сделать летний дом менее привлекательным для незваных гостей, приводим ряд советов, на что стоит обращать внимание по окончании летнего сезона:
- -Разместите наиболее ценные предметы так, чтобы они не были видны постороннему глазу через окна.
- -Если у летнего дома есть система охраны, не забудьте её активировать. Также оповестите соседей, что вы переехали в город.
- -Установите во дворе освещение с датчиком движения, которые привлекают внимание особенно в тёмное время года.
- -Не забудьте, покидая летний дом, запереть все двери и закрыть окна.
- -Держите двор летнего дома в чистоте и не оставляйте там такие предметы, как топор или кочерга, с помощью которых возможно проникнуть в дом.
- -В строящихся домах распространены кражи строительных инструментов. Если в зимний период не происходит активного строительства, имеет смысл увезти инструменты из летнего дома.
- -По возможности осматривайте летний дом несколько раз и в зимний период, потому что может случиться, что туда заселятся на зимовку бездомные.
- -Застрахуйте свой летний дом- это не отгонит воров, но поможет легче справиться с ущербами.
Эва-Грете Альяс
If P&C Insurance AS
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