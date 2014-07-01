Как защитить летний дом от краж со взломом?

Дата публикации: Сегодня, 09:13

С осени летний дом остается на долгое время без присмотра и поэтому может стать лёгкой добычей для краж со взломом.

Статистика ущербов If Kindlustus за последние пять лет указывает на то, что чаще всего кражи со взломом происходят в летних домах с октября по апрель. Самый крупный ущерб последних лет, произошедший в ходе кражи со взломом в летнем доме, составил 15 650 евро.

«Качественный замок, сигнализация и камеры наблюдения помогут обезопасить летний дом и могут помешать планам воров. Тем не менее, лучше всего - хороший сосед, кто приглядывает за имуществом и быстро даст знать как о подозрительной деятельности, так и о возникшем ущербе», - сказала руководитель группы ущербов имуществу If Kindlustus Пирет Йыхвик.

Для того чтобы сделать летний дом менее привлекательным для незваных гостей, приводим ряд советов, на что стоит обращать внимание по окончании летнего сезона: