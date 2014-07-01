ДТП за границей: что делать?

Дата публикации: Сегодня, 08:38

Летом народ чаще путешествует за границу на автомобилях, и вместе с этим растет количество ДТП за границей.

По информации If Kind-lustus, больше всего ДТП произошло в этом году в Финляндии (89 ущербов), в Германии (83 ущербов), в Швеции (64 ущербов), в России (33 ущербов) и в Польше (24 ущербов).

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, попадая в ДТП за границей в первую очередь необходимо зафиксировать место происшествия и ущерб. „Заполните бланк и сделайте фотографии хотя бы камерой мобильного телефона. Также советуем сфотографировать водительское удостоверение и страховой полис второго участника происшествия,“- говорит Т. Киибус.

Также г-н Киибус советует взять с собой в путешествие форму сообщения о ДТП на эстонском языке, поскольку бланк на иностранном языке может быть непонятен. Во всех странах форма бланкета одинаковая. В дополнение стоит иметь с собой зелёную карту, независимо от того, является ли это обязательным в данной стране или нет. При наличии зелёной карты дело по ДТП будет продвигаться легче. Кстати, If выдаёт зелёную карту бесплатно.

Как действовать при ДТП в Европе?

Заполните на месте происшествия «Сообщение о дорожно-транспортном происшествии» или зафиксируйте место вместе с показаниями с помощью мобильного телефона или запишите на бумаге данные о ДТП и его участниках.

Если вы стали виновником ДТП, попросите пострадавшего обратиться к представителю своего страхового общества в его стране проживания или к своему страховщику.

Если вы оказались пострадавшим, НЕ подписывайте ни одной бумаги, если не уверены насчёт своей ответственности. Заполните как иностранную версию «Сообщения об ущербе» второго участника, так и эстонскую версию. Попросите у виновника страховой полис, запишите название страхового общества и при возможности сфотографируйте полис.

Если возникнет спор об ответственности, вызовите полицию и попросите справку о ДТП.

Сделайте фотографии повреждений и положения как своего автомобиля, так и автомобиля второго участника.

При первой возможности сообщите о происшествии своему страховщику.

Как действовать при ДТП в России?

Сообщите о ДТП в Бюро зелёной карты России +7 495 641 27 87.

Звоните в полицию и действуйте в соответствии с указаниями полиции.

Не передвигайте свой автомобиль до приезда полиции. Возьмите у полиции справку, она может пригодиться при пересечении границы.

Сделайте фотографии повреждений и положения как своего автомобиля, так и автомобиля второго участника транспортного происшествия. Заполните со вторым участником «Сообщение о ДТП».

Если вы являетесь пострадавшим в ДТП, сразу обратитесь в страховое общество виновника и действуйте в соответствии с их указаниями. NB! Пострадавший не может ходатайствовать о возмещении ущерба в Эстонии.

Если вы являетесь виновником ДТП, дайте пострадавшему копию своей зелёной карты.



Ева-Грете Альас,

специалист по коммуникациям IF