Как компенсация по сокращению зависит от стажа?

Дата публикации: Сегодня, 10:46

На вопросы читателей «НГ» продолжает отвечать юрист Денис Нечаев. Сегодня речь о трудовом законодательстве и алиментах. Свои вопросы для рубрики «Юридическая консультация» вы можете присылать на электронный адрес gazeta@gazeta.ee или задавать по телефону редакции 55 620 315.

Юрист Денис Нечаев, OÜ Infolex Plus. тел. +372 55 65 12 87

- Председатель работает в нашем КТ без перерыва с 2002 г. И вдруг мы случайно узнаем, что по данным регистра с декабря 2014 она принята управляющей нашего КТ. Никаких собраний и решений жильцов нашего дома по этому поводу не было. Ни юридического, ни высшего образования она не имеет. Законно ли то, что она, без ведома жильцов, оказалась принятой в наше КТ управляющей? И в течение почти двух лет от жильцов скрывает это?

- Из вопроса не ясно, на основании какого договора председатель работает в квартирном товариществе. Также из вопроса не ясно, о каком регистре идет речь. Но если она была внесена в 2014 году в регистр работников, то для этого не нужно было отдельное решение общего собрания. С 01.07.2014 года вступили в силу изменения в Законе о налогообложении, согласно которому был создан регистр трудовой занятости, и все лица, выполняющие работу (как на основании трудового договора, так и на основании обязательственно-правового договора), обязаны быть в нем зарегистрированы.

- Объясните, пожалуйста, за какой период времени работодатель обязан предупредить работника о сокращении, если работник отработал по трудовому договору более трех лет? И на какую компенсацию может рассчитывать в данном случае работник?

- При отказе от трудового договора со стороны работодателя в исключительном случае по экономическим причинам работодатель должен предуведомить работника об отказе. Срок предуведомления зависит от продолжительности трудовых отношений (у данного работодателя): если работник отработал менее одного года – не менее чем за 15 календарных дней; если работник отработал от 1 года до 5 лет – не менее чем за 30 календарных дней; если работник отработал от 5 лет до 10 лет – не менее чем за 60 календарных дней; если работник отработал 10 и более лет – не менее чем за 90 календарных дней.

При отказе от трудового договора по указанной выше причине работодатель выплачивает работнику компенсацию в размере средней оплаты труда работника за один месяц. При этом работник будет иметь право получить дополнительно компенсацию от Кассы по безработице. Размер компенсации также зависит от продолжительности трудовых отношений работника: если работник отработал от 5 лет до 10 лет – в размере средней оплаты труда работника за 1 месяц; если работник отработал более 10 лет – в размере средней оплаты труда работника за 2 месяца.

- Бывший муж не платит алименты на ребёнка. Что делать в такой ситуации? Я слышала, что появилась какое-то государственное пособие на этот случай. Как его можно получить? И нужно ли при этом обращаться в суд?

- В том случае, если один из родителей не исполняет или исполняет ненадлежащим образом обязанность по предоставлению денежного содержания на ребенка, у второго родителя есть право обратиться в суд с иском о взыскании денежного содержания на ребенка.

Государственное пособие выплачивается в двух случаях: в период производства в суде по требованию о взыскании денежного содержания на ребенка и в период производства у судебного исполнителя по исполнительному делу. Для получения пособия, выплачиваемого в период судебного производства, следует обратиться с ходатайством в Департамент социальной помощи. В случае с пособием на период исполнительного производства с ходатайством следует обращаться к тому судебному исполнителю, который занимается исполнением требования об алиментах.