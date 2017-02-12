Cерьёзно задерживают зарплату – что делать?

Консультирует специалистCерьёзно задерживают зарплату – что делать?
На вопросы читателей продолжает отвечать юрист Денис Нечаев. Сегодня он коснётся тем, связанных со взаимоотношениями работников и работодателей. Свои вопросы для рубрики «Юридическая консультация» вы можете присылать на электронный адрес gazeta@gazeta.ee или задавать по телефону редакции 55 620 315.
Юрист Денис Нечаев, OÜ Infolex Plus, тел. +372 55 65 12 87
- Я работаю на основании договора подряда. Имею ли я право на компенсацию отпуска и больничного?
- Право на отпуск и компенсацию на основании листка нетрудоспособности возникает у лица, работающего на основании трудового договора. При выполнении работы на основании договора подряда таких прав у лица нет.
Следует учитывать, что если лицо выполняет работу в установленное другой стороной договора время (например, с 8:00 до 17:00) и не свободно в выборе способа и места выполнения работы, то, скорее всего, речь идет о трудовых отношениях даже в том случае, если с лицом заключен договор подряда
- Со мной заключен трудовой договор с испытательным сроком. Поясните, как я могу расторгнуть такой договор, и как это может сделать работодатель во время испытательного срока?
- Работодатель и работник могут отказаться от срочного и бессрочного трудового договора в течение четырехмесячного (либо более короткого – по договоренности сторон) испытательного срока со дня поступления работника на работу. Отказаться от трудового договора во время испытательного срока можно со сроком предуведомления не менее 15 календарных дней (как для работника, так и для работодателя).
При этом необходимо учитывать, что работодатель не может отказаться от трудового договора по причине, которая противоречит цели испытательного срока. В понимании Закона о трудовом договоре испытательный срок служит для оценки соответствия состояния здоровья, знаний, навыков, способностей и личных качеств работника уровню, требующемуся при выполнении работы. Именно эти обстоятельства работодатель и должен оценивать при принятии решения об отказе от трудового договора по причине неудовлетворительных результатов испытательного срока.
- Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать вот в какой ситуации. Работодатель более 3 месяцев не выплачивает вознаграждение за труд. Как востребовать с работодателя сумму задолженности, можно ли насчитать пени по задолженности? Можно ли требовать от работодателя расторжения договора?
- В данном случае у работника есть возможность отказаться от трудового договора на основании пункта 2 части 2 статьи 91 Закона о трудовом договоре (работодатель значительно задерживает выплату вознаграждения за труд). При этом работник не обязан предуведомлять работодателя об отказе от трудового договора. При отказе от трудового договора на этом основании работник имеет право на компенсацию в размере до 3 средних месячных вознаграждений за труд. После получения заявления об отказе от трудового договора (желательно вручить работодателю его под подпись либо направить заказным письмом), работодатель имеет право в течение 30 дней с момента получения оспорить отказ в комиссии по трудовым спорам или в суде. Если это сделано не будет, то по истечении 30 дней отказ от трудового договора считается действительным.
В том случае, если у работодателя есть неисполненные денежные обязательства перед работником, работник имеет право предъявить требование о выплате задолженного вознаграждения за труд в комиссию по трудовым спорам или в суд. Поскольку в данном случае речь идет о нарушении денежного обязательства, то работник имеет право потребовать уплату пени.
Консультации юриста Дениса Нечаева на старом сайте "Нарвской газеты"
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