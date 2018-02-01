"Битва под Нарвой" - это будет настоящее сражение!

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Спортивный клуб "All Stars" совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии проводят 24 марта 2018 года традиционный международный турнир "Битва под Нарвой". Этот бойцовский вечер уже стал спортивным брендом нашего города и в этот раз, без сомнения, в нем примут участие самые известные бойцы Эстонии, России, Казахстана, Узбекистана, Канады и Швеции.

"Битва под Нарвой 2016". Бой между Сергеем Мелисом (Эстония) и Адексеем Евченко (Россия). Фото Евгении Зеленской. rus.DELFI.ee



"Битва под Нарвой" много лет подряд признана одним из лучших спортивных шоу в Нарве. Признанием этого факта является и то, что к нам, в качестве почетных гостей, приедут известные мастера ринга, заслуженные мастера спорта: 3-х кратный абсолютный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира ,единственный российский боксер, победивший будущего чемпиона Мира среди профессионалов Леннокса Льюиса и 3-х кратного Олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона - Вячеслав Яковлев (Санкт-Петербург), 2-х кратный чемпион Мира по тайскому боксу, 9-ти кратный чемпион Мира по кикбоксингу - Вячеслав Тисленко (Санкт-Петербург), 3-х кратная чемпионка Европы,2-х кратная чемпионка Мира, серебряный призер Олимпиады в Лондоне по боксу - София Очигава (Москва).

Главным боем вечера станет бой за титул чемпионки IBF Intercontinental среди женщин между россиянкой Еленой Градинарь и Оливией Герула из Канады. Также мы готовимся к проведению титульного боя по версии WBA Asia меду боксером из Казахстана Айдос Ербосынулы (обладателем этого титула) против боксера из Узбекистана Улугбека Хакбердиева за выход в ТОП-15 WBA.

Надеюсь, что не придется краснеть и за наших мальчишек - многократного чемпиона Эстонии, чемпиона Европы по кикбоксингу Даниила Гайдука и чемпиона Мира по тайскому боксу среди молодежи Андреса Ойтсара, воспитанников клуба КОНКИРО, которые будут драться по К-1. По профессиональному боксу планируется бои с участием непобежденного Каупо Арро из Таллинна и нарвитянина Станислава Сергеева.

Надеемся,что в Битве под Нарвой будут участвовать боксеры из Швеции и Литвы, условия которых сейчас рассматриваются. В любом варианте, это будет настоящее сражение!

Александр Караваев,

президент спортивного клуба "All Stars"