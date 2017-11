Дата публикации: Сегодня, 11:19

У нас чудесная новость для любителей хорошей музыки!

11 ноября очаровательная британская исполнительница Джордан Джексон во второй раз посетит Нарву с концертом. В компании с лучшими независимыми музыкантами в Эстонии певица порадует вас новой программой незабываемых ритмов.

Джордан Джексон ( певица )

Владимир Высоцкий ( фортепиано )

Артем Репьюк ( саксофон )

Дмитрий Шутов ( кахон )

Аннэ Калинен ( певица )

Группы:

Там и Тут ( Нарва )

Mostband ( Таллинн )

Jordan Jackson and Friends - вечер хорошей музыки с оттенками джаза, соул, поп, регги и немножко блюза. Вечер, объединяющий людей, неравнодушных к творчеству независимых исполнителей. На протяжении последних двух лет проект с таким названием радовал исключительно публику Лондона, но теперь расширяет географические границы!

Ждём всех с прекрасным настроением в Ро-Ро арт клуб 11 ноября!

Инициатором встречи на эстонской земле стала сама Джордан. Подробнее о ее творчестве читайте здесь:

Посмотрите видео с концерта JJ and Friends



Поставьте лайк новому видео Footprints



Jordan Jackson - Fall for You (Live at Phoenix Session)



Билеты:

7 евро - в предварительной продаже www.piletilevi.ee.

10 евро - в день концерта.

Мы рады сообщить, что к нам присоединтся DJ Aleks Creek, который продолжит вечеринку и добавит драйва и веселой атмосферы в этот незабываемый праздник музыки.

Музыкальные стили: Dancefloor Jazz, Electronic Dub, Soul-Step, Future Garage, Downtempo, Deep Groove, Latin.

Jordan Jackson and Friends – вечеринка, которую нельзя пропустить!