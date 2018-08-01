«Дни оперы» в Нарве: мировая премьера

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1 сентября в Нарве стартует III международный фестиваль классической музыки «Дни Оперы в Нарве», который начнется художественной акцией “Творчество – твоя свобода”, участие в которой примет президент ЭР Керсти Кальюлайд. Открытие мероприятия пройдет в здании бывшей Йоальской фабрики Кренгольмской мануфактуры.

Фото из архива Дней оперы в Нарве.

В рамках фестиваля у слушателей будет возможность познакомиться не только с самыми современными и свежими представлениями оперного искусства, но и с молодыми исполнителями из Эстонии, России, Германии, Финляндии, Греции и США. В программе «Дней Оперы» акцент делается на современное оперное искусство, однако в программе много и спектаклей так называемой «барочной» оперы, более классической и привычной слушателям.

Всего в рамках “Дней оперы” выступят более 150 артистов, прозвучат оперы Перголези, Вольфа-Феррари, Паизиелло. В этот раз международный фестиваль пройдет в трех местах. Открытие состоится в здании бывшей Йоальской фабрики Кренгольмской мануфактуры, большая часть представлений пройдет в Нарвском замке, а обновленный ДК «Ругодив» попробует себя в роли оперной площадки 7 сентября, когда на сцене будет показан спектакль «Путь порочного», мировая премьера которого состоялась в июне в Германии.

Фестиваль завершится 9 сентября оперным гала-концертом в Нарвском замке, на сцене будут петь Прийт Вольмер, бас национальной оперы «Эстония», баритон из Мариинского театра Александр Михайлов и молодая исполнительница сопрано Анну-Мари Ууспыльд.

Комбинация нескольких видов искусства

Открытие фестиваля состоится 1 сентября в 20 часов на территории Кренгольма. Канцелярия президента Эстонской Республики уже подтвердила организаторам согласие госпожи Керсти Кальюлайд принять участие в мероприятии. Открытие начнется выставкой работ молодых художников Ида-Вирумаа, посвященной столетнему юбилею Эстонской Республики, затем участники и гости церемонии открытия станут свидетелями мировой премьеры - камерной вокальной симфонии “Песня-посвящение Нарве”, которую написал композитор Мадис Ярви. В ходе церемонии под классическую музыку пройдет и показ мод. Мероприятие завершится праздничным салютом.

Не только опера, но и …

Помимо оперных представлений в рамках фестиваля пройдут также мастер-классы для молодых исполнителей, а 4 сентября в Белом зале Нарва-Йыэсуу (Кеск 3) состоится «Маленький оперный гала-концерт», в котором выступят участники мастер-классов. Вход свободный (с предварительной регистрацией narva-opera@gmail.com). Также планируются две творческие встречи на территории Нарвской художественной резиденции. Первого сентября в 15 часов в преддверии концерта ансамбля «МолОт» состоится встреча с композитором, виолончелистом и членом Совета Союза композиторов России Ярославом Судзиловским. 2 сентября в 14 часов состоится лекция-введение к спектаклю «Путь порочного», которую проведет Анастасия Вайнмар. Длительность лекции 2 часа, за это время каждый желающий сможет стать персонажем оперы, что поможет лучше ознакомиться с драматическим и музыкальным содержанием спектакля.

Вход на творческие встречи свободный, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться по электронному адресу, указанному выше.

Юлия Савицкая отмечает, что фестиваль «Дни Оперы в Нарве» является уникальным и мог бы помочь Нарве в конкурсе на право называться Культурной столицей Европы в 2024 году. Нынешняя программа фестиваля заинтересовала ряд музыкальных критиков, которые намерены посетить Нарву. Так, ожидается приезд Кристеля Паппеля и Альвара Лоога.

Организаторы также обращают внимание нарвитян, что у зрителей ещё будет возможность приобрести билеты по «дружелюбной» цене, для этого они советуют заинтересованным следить за информацией о льготных билетах на странице фестиваля в Фейсбуке и у распространителя билетов Piletilevi.

III международный фестиваль классической музыки «Дни Оперы в Нарве» приурочен к столетию Эстонской Республики.

Софья Боборенко