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АфишаСегодня состоится премьера претендующего на «Оскар» фильма ЭР100 «Возьми или оставь»

Дата публикации: Вчера, 12:33 Просмотрено: 87

Сегодня, 12 сентября, состоится премьера второго полнометражного художественного фильма «Возьми или оставь», входящего в программу фильмов ЭР100.

Кинокартина, отобранная в качестве кандидата на соискание премии Американской академии киноискусств «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, является дебютом режиссера Лийны Тришкиной-Ванхатало в области игрового кино.

Сегодня состоится премьера претендующего на «Оскар» фильма ЭР100 «Возьми или оставь»

Иллюстративное фото.

«Выход на киноэкраны второго художественного фильма из программы фильмов ЭР100 начинает серию кинопремьер осени юбилейного года», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «В юбилейном году нужно затрагивать и серьезные темы, и фильм «Возьми или оставь» рассказывает без прикрас о буднях столетней Эстонии. Я верю, что что эта история затронет сердца десятков тысяч людей», – добавил Рохумаа.

По словам продюсера фильма Иво Фельта, приятно, что еще до выхода на киноэкраны фильм получил значительное внимание. «Лийна Тришкина-Ванхатало выбрала для своего первого фильма сложную актуальную тему и откровенно о ней рассказала. Надеемся, что кинозритель это оценит», – отметил Фельт.

Главную роль в фильме «Возьми или оставь», созданном к столетию Эстонской Республики, исполняет Реймо Сагор. Центральной фигурой фильма является эстонский молодой человек Эрик, который, работая на стройке в Финляндии, получает неожиданное известие о том, что стал отцом. Поскольку мама ребенка не готова заботиться о нем, решение о воспитании малыша – взять или оставить – ложится на плечи новоиспеченного отца.

Роли в фильме исполняют Реймо Сагор, Нора Альтров, Эмили Вийкман, Лийз Лассь, Адеэле Сепп, Эпп Ээспяэв, Андрес Мяхар, Эгон Нутер, Майт Мальмстен и другие популярные эстонские актеры.

Режиссер фильма «Возьми или оставь» – Лийна Тришкина-Ванхатало. Оператор – Эрик Пыллумаа, композитор – Стен Шерипов, художники – Маркку Пятиля (Финляндия) и Кирси Лембер (Эстония). Продюсер – Иво Фельт.

Поддержку в создании фильма оказали Autoforte, Tallink и Eesti Meedia.

Всего в честь столетия Эстонской Республики в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал. С дополнительной информацией о программе фильмов ЭР100 можно ознакомиться на странице https://www.ev100.ee/ru/kinoprogramma-er100.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

Трейлер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=I0ifnJnx6bM&t=1s 

Фото постера к фильму: https://drive.google.com/open?id=1hZz8tOovW4IEWbPUST4KAlYZ_4lEpBTq 

Кадры из фильма: https://drive.google.com/open?id=1bhJ6IZ_fzHXLYX2qbVGVh_0GLKpQp_Ja 

Информация о фильме: http://allfilm.ee/et/projektid/vota-voi-jata/ 

Eesti Vabariik 100

 

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