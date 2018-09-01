Сегодня состоится премьера претендующего на «Оскар» фильма ЭР100 «Возьми или оставь»

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Сегодня, 12 сентября, состоится премьера второго полнометражного художественного фильма «Возьми или оставь», входящего в программу фильмов ЭР100.

Кинокартина, отобранная в качестве кандидата на соискание премии Американской академии киноискусств «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, является дебютом режиссера Лийны Тришкиной-Ванхатало в области игрового кино.

Иллюстративное фото.

«Выход на киноэкраны второго художественного фильма из программы фильмов ЭР100 начинает серию кинопремьер осени юбилейного года», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «В юбилейном году нужно затрагивать и серьезные темы, и фильм «Возьми или оставь» рассказывает без прикрас о буднях столетней Эстонии. Я верю, что что эта история затронет сердца десятков тысяч людей», – добавил Рохумаа.

По словам продюсера фильма Иво Фельта, приятно, что еще до выхода на киноэкраны фильм получил значительное внимание. «Лийна Тришкина-Ванхатало выбрала для своего первого фильма сложную актуальную тему и откровенно о ней рассказала. Надеемся, что кинозритель это оценит», – отметил Фельт.

Главную роль в фильме «Возьми или оставь», созданном к столетию Эстонской Республики, исполняет Реймо Сагор. Центральной фигурой фильма является эстонский молодой человек Эрик, который, работая на стройке в Финляндии, получает неожиданное известие о том, что стал отцом. Поскольку мама ребенка не готова заботиться о нем, решение о воспитании малыша – взять или оставить – ложится на плечи новоиспеченного отца.

Роли в фильме исполняют Реймо Сагор, Нора Альтров, Эмили Вийкман, Лийз Лассь, Адеэле Сепп, Эпп Ээспяэв, Андрес Мяхар, Эгон Нутер, Майт Мальмстен и другие популярные эстонские актеры.

Режиссер фильма «Возьми или оставь» – Лийна Тришкина-Ванхатало. Оператор – Эрик Пыллумаа, композитор – Стен Шерипов, художники – Маркку Пятиля (Финляндия) и Кирси Лембер (Эстония). Продюсер – Иво Фельт.

Поддержку в создании фильма оказали Autoforte, Tallink и Eesti Meedia.

Всего в честь столетия Эстонской Республики в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал. С дополнительной информацией о программе фильмов ЭР100 можно ознакомиться на странице https://www.ev100.ee/ru/kinoprogramma-er100.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

Трейлер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=I0ifnJnx6bM&t=1s

Фото постера к фильму: https://drive.google.com/open?id=1hZz8tOovW4IEWbPUST4KAlYZ_4lEpBTq

Кадры из фильма: https://drive.google.com/open?id=1bhJ6IZ_fzHXLYX2qbVGVh_0GLKpQp_Ja

Информация о фильме: http://allfilm.ee/et/projektid/vota-voi-jata/

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