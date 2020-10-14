Что интересного произойдет в Нарве в конце апреля

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 25 апреля

Пятница, 27 апреля

ЧТО? Открытие XXVII международного фестиваля по кружеву в Эстонии.

ГДЕ? Нарва, Нарвский Дом детского творчества.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? Открытие международной конкурсной выставки «Свободная песня эстонского орнамента». В Художественной галерее Нарвского музея состоится торжественное открытие международной конкурсной выставки «Свободная песня эстонского орнамента», посвященной 100-летию Эстонской Республики.

ГДЕ? Нарва, художественная галерея

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? В Нарвском Доме Детского Творчества открывается XXVII Международный фестиваль по кружеву в Эстонии. Тема фестиваля: «Кружево из поколения в поколение». В рамках программы фестиваля проводятся выставки, презентации, дефиле и мастер-классы по плетению кружева на коклюшках для детей и взрослых, для начинающих и продолжающих обучение в Нарвской Школе Кружева и другим видам плетения кружева. Открывается выставка Нарвской Школы Кружева и Гильдии кружевниц Эстонии, посвященная 100-летию Эстонской Республики, где представлены национальные кружева к традиционному эстонскому костюму всех регионов Эстонии и выставка национальных символов на панно «Elagu Eesti», подарок к юбилею Эстонской Республики на сайте «EV 100». В конце фестиваля подводятся результаты международной выставки-конкурса «Кружевная сумка как аксессуар» в номинации «дети» и «взрослые».

ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом Детского Творчества.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva CUP 2018 U-14.

ГДЕ? Нарвский стрелковый тир (Фама, 4).

КОГДА? 14.10-20.00.

ЧТО? Турнир по баскетболу «Narva Basket Gallaktic».

ГДЕ? Спортзал «Энергия» (Тал. шоссе, 30).

КОГДА? 12.00-20.00.

Суббота, 28 апреля

ЧТО? Официальные соревнования по спидкубингу (скоростная сборка кубика Рубика и других головоломок на скорость). Ожидаются 40 участников из 7 стран (Россия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Швеция, Танзания), в числе которых обладатели действующих рекордов.

ГДЕ? Здание епархиального управления (Вабадузе, 20).

КОГДА? 9.30.

ЧТО? Гала-концерт международного молодёжного фестиваля «Танцевальная весна». Проводит Нарвский Дом детского творчества. Участвуют танцевальные коллективы из Эстонии, Латвии и России. Стоимость билетов - 2 евро.

ГДЕ? В Концертном доме «Женева».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Фестиваль по кружеву в Эстонии. Тема фестиваля: «Кружево из поколения в поколение».

ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом Детского Творчества.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva CUP 2018 U-14.

ГДЕ? Нарвский стрелковый тир (Фама, 4).

КОГДА?10.00-12.45; 14.30-17.15.

ЧТО? Турнир по баскетболу «Narva Basket Gallaktic».

ГДЕ? Спортзал «Энергия» (Тал. шоссе, 30).

КОГДА? 10.00-20.00.

Воскресенье, 29 апреля

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, от старой проходной Кренгольма на ул. Йоала.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva CUP 2018 U-14.

ГДЕ? Нарвский стрелковый тир (Фама, 4).

КОГДА? 8.00-10.45.

ЧТО? Турнир по баскетболу «Narva Basket Gallaktic».

ГДЕ? Спортзал «Энергия» (Тал. шоссе, 30).

КОГДА? 9.00-17.00.

Среда, 2 мая

ЧТО? XXIV Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского. Концерт памяти профессора Санкт-Петербургской консерватории Нины Серегиной. Энрике Ломбардо (фортепиано, Испания), Денис Лосев (фортепиано, Испания), Василий Белявин (гобой, Россия), Евгения Боргардт (фортепиано, Россия). В программе: Бах, Шуман, Стравинский, Пуленк.

ГДЕ? В Концертном доме «Женева».

КОГДА? В 19.00.

Массовое катание на льду

Вт-Пт: 12.00-13.00;

28 апреля. 13.00-14.00; 19.00-20.00.

29 апреля. 12.00-13.00; 19.00-20.00

С мая по август массовое катание не проводится.