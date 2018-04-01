Субботний вечер в стиле джаза, поп, соул и регги

Культурная афишаСубботний вечер в стиле джаза, поп, соул и регги
Дата публикации: Сегодня, 15:23 Просмотрено: 95
5 мая очаровательная певица из Лондона - JORDAN JACKSON - даст клубный концерт в уютном JAZZ CAFE GENEVA, города Нарва.
Вокалист и пианистка, Джордан пригласила выступить саксофониста Артема Репьюка, который вырос на фестивалях Narva Jazz в востребованного музыканта.
Вечер, обещает быть уютным и очень теплым .Хорошая музыка и приятная компания. Коктейли от лучших барменов города и кухня клуба согреют каждого посетителя, вдохнув в них силы и настроив на творческий лад.
Видео с последнего концерта “JORDAN JACKSON AND FRIENDS”
Jordan Jackson - Fall For You ("ТВой вечер" )
Официальное видео Footprints
Генеральный спонсор вечера – KOBRA LADIES FITNESS CLUB, единственный в Нарве женский фитнес-клуб: http://kobra.ee/en/.
Начало концерта в 20:00.Билеты в продаже в кассах Piletilevi- €15
Суббота | 05.05 | в 20.00 | 15€ | JAZZ CAFE GENEVA