Субботний вечер в стиле джаза, поп, соул и регги

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5 мая очаровательная певица из Лондона - JORDAN JACKSON - даст клубный концерт в уютном JAZZ CAFE GENEVA, города Нарва.

Вокалист и пианистка, Джордан пригласила выступить саксофониста Артема Репьюка, который вырос на фестивалях Narva Jazz в востребованного музыканта.

Вечер, обещает быть уютным и очень теплым .Хорошая музыка и приятная компания. Коктейли от лучших барменов города и кухня клуба согреют каждого посетителя, вдохнув в них силы и настроив на творческий лад.

Видео с последнего концерта “JORDAN JACKSON AND FRIENDS”



Jordan Jackson - Fall For You ("ТВой вечер" )



Официальное видео Footprints



Генеральный спонсор вечера – KOBRA LADIES FITNESS CLUB, единственный в Нарве женский фитнес-клуб: http://kobra.ee/en/.

Начало концерта в 20:00.Билеты в продаже в кассах Piletilevi- €15

Суббота | 05.05 | в 20.00 | 15€ | JAZZ CAFE GENEVA