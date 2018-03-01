Что интересного произойдет в Нарве c 18 апреля

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 18 апреля

Среда, 18 апреля

ЧТО? Творческая встреча со священником, автором-исполнителем и музыкантом, руководителем объединения «Филармония души» Анатолием Першиным (Санкт-Петербург) и презентация его книги «Как хочется чистоты». Подробнее читайте здесь.

ГДЕ? В Нарвской центральной библиотеке.

КОГДА? В 16.00.

Пятница, 20 апреля

ЧТО? Концерт «Звёзды русского романса. Три знаменитых баса». Гала-концерт посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Уникальные голоса, которые покорили Европу и Америку, исполнят для эстонской публики знаменитые русские романсы и самые популярные оперные арии. Михаил Гужов, Отар Кунчулия и Владимир Кудашев – блистательные звезды мировой музыкальной сцены, увенчанные престижными премиями и званиями лауреатов. Каждый из них – яркая творческая индивидуальность, каждый наделён неповторимой тембровой окраской.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Открытый чемпионат спортивной школы «Паэмурру» по пулевой стрельбе.

ГДЕ? Нарвский стрелковый тир (Фама, 4).

КОГДА? 15.00.

ЧТО? Международные соревнования по фигурному катанию Narva Spring 2018.

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 17.00-20.00.

ЧТО? Открытие выставки художников Кузи Зверева (Владислав Кузнецов) и Елены Кузнецовой под названием «Вместе». Оба художника получали профессиональное художественное образование в Ярославском художественном училище, а затем на художественно-графическом факультете Костромского педагогического института. В Нарве они вместе создавали художественную студию «Ступени» и вместе идут по жизни уже более 35 лет.

ГДЕ? В Художественной галерее Нарвского музея.

КОГДА? С пятницы, 20 апреля. Выставка продлится до 3 июня 2018 года.

Суббота, 21 апреля

ЧТО? Международные соревнования по фигурному катанию Narva Spring 2018.

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 9.00-19.00.

ЧТО? Республиканские соревнования по стрельбе среди 18 женских подразделений Кайтселийта (Naiskodukaitse).

ГДЕ? Нарвский стрелковый тир (Фама, 4).

КОГДА? 10.00-16.00.

ЧТО? Поэзо-концерт «Поговорим о странностях любви». На этой творческой встрече в исполнении артиста Русского театра Эстонии Сергея Черкасова с юмором и серьезно прозвучат размышления писателей и поэтов разных времен и народов от Шекспира и Андерсена, классиков 19 века до поэтов ХХ века о Вечном и cамом главном: о любви.

ГДЕ? В Художественной галерее.

КОГДА? В 15.00. (3€).

ЧТО? Композитор Д. Гусев знакомит зрителей со своей музыкой и представит музыкальную композицию «Единственная».

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева», малый зал (3 этаж).

КОГДА? В 18:00.

ЧТО? VI Международный фотофестиваль молодежного творчества «Взгляд 2018».

ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом детского творчества.

КОГДА? 10.00-14.00.

Воскресенье, 22 апреля

ЧТО? Международные соревнования по фигурному катанию Narva Spring 2018.

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 9.00-19.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, от старой проходной Кренгольма на ул. Йоала.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? 12-й забег Юрьевой ночи. Он положит начало спортивным мероприятиям 2018 года на территории Нарва-Йыэсуу. Участникам соревнования предстоит пробежать по парковой зоне, через променад и вдоль Финского залива, а для малышей будет подготовлена отдельная трасса в Светлом парке, откуда стартуют все участники. Помимо бега: энергичная разминка от спортивного клуба “MyFitness”, “Zumba” тренировка от “Sinimäe Spordihoone”. Занявшие первые места на дистанциях получат призы от городской управы Нарва-Йыэсуу и основных спонсоров: Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa hotel, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium, MyFitness, Restoran Meretare. Пройти предварительную регистрацию можно до 20 апреля, заполнив форму регистрации на сайте www.motus.ee.

ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, Светлый парк.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Мастер-класс композитора Дмитрия Гусева.

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? В 15.00.

Вторник, 24 апреля

ЧТО? Краеведческая встреча. Выступление коренной нарвитянки Сильвии Ильменской «Сохранившиеся после войны дома старой Нарвы: здания и судьбы людей, с ними связанных». На встрече будет продемонстрирован фильм «Неизвестная Нарва. Вокзал». Закадровый текст в видеорассказе о вокзале читает бывший профессиональный актер, ныне пастор Нарвского лютеранского прихода Олег Севастьянов. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.

Среда, 25 апреля

ЧТО? Лекция семейного терапевта Виктории Шумаровой «Бабушки и дедушки в воспитании внуков: как предотвратить конфликты с детьми?». Кто такая бабушка в современной семье? Бесплатная, а то и платная, няня и домработница? Источник нескончаемого баловства и подарков? Или бодрая дама неопределенного возраста, ни за что не желающая носить «старящий» ее титул? Или все же это символ мудрости, любви, терпения, семейных традиций?

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.

Нарвские водопады открыты

По выходным до закрытия шлюзов можно будет увидеть Нарвские водопады. Экскурсии в 12 и 15 часов.

Экскурсионный тур под руководством музейного гида начинается от старой проходной Кренгольма, расположенной напротив Joala 32. Язык экскурсий - эстонский/русский. Стоимость: 10 € взрослый / 5 € ученик. Семейный билет 20 € (2 взрослых и все дети семьи). Оплата на месте наличными деньгами. Экскурсия длится примерно 1.5 часа. Инфо по тел. 3599230.

Массовое катание на льду

вт-пт: 12.00-13.00;

сб-вс: 12.00-13.00; 19.00-20.00.

21 апреля катание отменяется.

22 апреля. 19.00-20.00.