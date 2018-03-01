Что интересного произойдет в Нарве

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 12 апреля

Пятница, 13 апреля

ЧТО? Спектакль для детей «Осторожно, Фиксики!» Четыре классических героя фикси-истории (Симка, Нолик, профессор Чудаков и Лизонька) и простой весёлый сюжет, дополненный интерактивом с залом, – формула успеха спектакля, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 18.00.

Суббота, 14 апреля

ЧТО? Ида-Вирумааский центр профессионального образования приглашает на мероприятие «От увлечения к профессии», подготовленное в сотрудничестве двух образовательных учреждений. 11.00 — Открытие, подведение итогов проекта. 12.15 — Концерт коллективов НДДТ. 13.00 — Конкурс парикмахеров. 14.00 — Показ мод. 14.30 — Награждение. Фотосессии.

ГДЕ? В Нарвском Доме детского творчества (Партизани, 2).

КОГДА? В 11.00. Вход бесплатный.

ЧТО? Хоккейная игра чемпионата Эстонии. Е-кл. Narva PSK.

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 13.30.

ЧТО? Концерт в рамках 22-го детского музыкального фестиваля «Ритмы джаза - ритмы весны».

ГДЕ? Нарва, ул. Карья, 3, Нарвская музыкальная школа.

КОГДА? В 14.00.

Воскресенье, 15 апреля

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Хемингуэй под американский джаз. Джаз-бэнд Сийма Аймла при участии Юри Аарма представляет литературно-музыкальную программу - изысканные импровизации под отрывки из книг Хемингуэя и истории из яркой и полной разгульных приключений биографии легендарного писателя.

ГДЕ? Йыхви, Концертный дом.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Открытие музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского. Концертом Нарвского симфонического оркестра и британской виолончелистки Арианы Кашефи в 24-й раз откроется уникальный для Северо-Востока Эстонии ежегодный международный форум классической музыки – фестиваль им. Евгения Мравинского. В этом году событие чествует 115-летие со дня рождения и 30-летие памяти великого маэстро, чей выдающийся жизненный путь на протяжении трех последних десятилетий земного бытия был тесно связан с Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 17.00.

Понедельник, 16 апреля

ЧТО? Презентация историко-краеведческого альманаха №6 Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена. На презентации планируется продажа разно- образной интересной печатной продукции. Все желающие смогут стать подписчиками дополнительного издания книги Генриха Ганзена «История города Нарва» (допечатка тиража осуществляется по многочисленным заявкам любителей истории города и будет организована только по предварительной подписке).

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.

Массовое катание на льду

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

Вт-пт: 12.00-13.00;

Сб-вс: 19.00-20.00