Что интересного произойдет в Нарве в начале апреля

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 5 апреля

Четверг, 5 апреля

ЧТО? Хоккейные игры чемпионата Эстонии. D-кл. Narva PSK.

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 19.00.

Пятница, 6 апреля

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 13.30-20.45.

ЧТО? Городские соревнования на гребных тренажерах - эргометрах Concept2 Kevad Tõmba 2018. В программе командные соревнования на дистанции 250 метров в разных возрастных категориях - от 5-8 классов и старше. В заезде организаций в борьбу вступят команды Нарвской горуправы и Нарвского горсобрания, силовых структур, Кайтселийта, Нарвского клуба юных моряков, учителей школ города, футбольного клуба Narva United, целевого учреждения Narva Linna Arendus и спортивного клуба Narva Baza. Собирай свою команду и приходи весело и с пользой провести время! Зарегистрировать команду можно на месте до соревнований (в 15.00) или заранее по телефону или электронной почте: Андрей Канев, andrei.kanev@soldino.edu.ee, tel. +372 56 21 9820. Самые свежие новости смотри на страничке мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/1976664745993916/

ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22д, Нарвский спортивный центр.

КОГДА? В 16.00.

Суббота, 7 апреля

ЧТО? Открытый чемпионат Нарвы по художественной и эстетической гимнастике.

ГДЕ? Нарвский спортивный центр (Раквере, 22д).

КОГДА? 10.00.

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 10.15-13.45; 15.15-18.45.

ЧТО? Всемирный день здоровья. В программе: ходьба с палками (11.00), открытие детской велошколы (12.00), лекция для молодежи «Здоровый перекус», лектор Ирина Панфилова (13.00), приключенческая экскурсия по знаменитому пути «Из Варяг в Греки», гид Александр Опенко (14.00). В этот день для всех бесплатное посещение тренажерного зала. Benu Apteek в этот день предлагает бесплатно составить рапорт о составе тела и рапорт о рисках здоровья сердца всего за 2 евро (обычная цена 6 евро)

ГДЕ? Нарва, зона отдыха Липовая ямка

КОГДА? С 11.00 до 15.00.

ЧТО? Концерт классической музыки вокальной школы-студии Pääsuke Елены Коломийцевой.

ГДЕ? В Нарвском замке.

КОГДА? В 13.00. Вход свободный.

ЧТО? Презентация новой книги Владислава Сумарока «Ветром подпоясанный». Владислав Сумарок - поэт, член Объединения русских литераторов Эстонии, Общества литераторов Эстонии «Русское слово» г. Йыхви, литературного объединения г. Силламяэ. Музыкальное сопровождение – нарвский поэт-бард Владимир Бобров.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 13.30.

Воскресенье, 8 апреля

ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).

ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).

КОГДА? 9.00-16.30.

ЧТО? Праздничная Пасхальная программа. Приветственное слово Преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского; концерт творческих коллективов города; мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц; благотворительная ярмарка (организатор Нарвская Православная гуманитарная школа); Пасхальные игры и конкурсы; работает кафе.

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму. Билет 13/8 €.

ГДЕ? От старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.





Массовое катание на льду

Вт-пт: 12.00-13.00;

7 апреля. 14.00-15.00

8 апреля. 19.00-20.00