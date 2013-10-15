Что интересного произойдет в Нарве в начале апреля

Культурная афишаЧто интересного произойдет в Нарве в начале апреля
Дата публикации: Сегодня, 11:56 Просмотрено: 80
Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 5 апреля
Четверг, 5 апреля
ЧТО? Хоккейные игры чемпионата Эстонии. D-кл. Narva PSK.
ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).
КОГДА? 19.00.
Пятница, 6 апреля
ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).
ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).
КОГДА? 13.30-20.45.
ЧТО? Городские соревнования на гребных тренажерах - эргометрах Concept2 Kevad Tõmba 2018. В программе командные соревнования на дистанции 250 метров в разных возрастных категориях - от 5-8 классов и старше. В заезде организаций в борьбу вступят команды Нарвской горуправы и Нарвского горсобрания, силовых структур, Кайтселийта, Нарвского клуба юных моряков, учителей школ города, футбольного клуба Narva United, целевого учреждения Narva Linna Arendus и спортивного клуба Narva Baza. Собирай свою команду и приходи весело и с пользой провести время! Зарегистрировать команду можно на месте до соревнований (в 15.00) или заранее по телефону или электронной почте: Андрей Канев, andrei.kanev@soldino.edu.ee, tel. +372 56 21 9820. Самые свежие новости смотри на страничке мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/1976664745993916/
ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22д, Нарвский спортивный центр.
КОГДА? В 16.00.
Суббота, 7 апреля
ЧТО? Открытый чемпионат Нарвы по художественной и эстетической гимнастике.
ГДЕ? Нарвский спортивный центр (Раквере, 22д).
КОГДА? 10.00.
ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).
ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).
КОГДА? 10.15-13.45; 15.15-18.45.
ЧТО? Всемирный день здоровья. В программе: ходьба с палками (11.00), открытие детской велошколы (12.00), лекция для молодежи «Здоровый перекус», лектор Ирина Панфилова (13.00), приключенческая экскурсия по знаменитому пути «Из Варяг в Греки», гид Александр Опенко (14.00). В этот день для всех бесплатное посещение тренажерного зала. Benu Apteek в этот день предлагает бесплатно составить рапорт о составе тела и рапорт о рисках здоровья сердца всего за 2 евро (обычная цена 6 евро)
ГДЕ? Нарва, зона отдыха Липовая ямка
КОГДА? С 11.00 до 15.00.
ЧТО? Концерт классической музыки вокальной школы-студии Pääsuke Елены Коломийцевой.
ГДЕ? В Нарвском замке.
КОГДА? В 13.00. Вход свободный.
ЧТО? Презентация новой книги Владислава Сумарока «Ветром подпоясанный». Владислав Сумарок - поэт, член Объединения русских литераторов Эстонии, Общества литераторов Эстонии «Русское слово» г. Йыхви, литературного объединения г. Силламяэ. Музыкальное сопровождение – нарвский поэт-бард Владимир Бобров.
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 13.30.
Воскресенье, 8 апреля
ЧТО? Международный турнир по хоккею Narva Cup 2018 (U-10).
ГДЕ? Нарвский ледовый холл (26 Июля, 4).
КОГДА? 9.00-16.30.
ЧТО? Праздничная Пасхальная программа. Приветственное слово Преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского; концерт творческих коллективов города; мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц; благотворительная ярмарка (организатор Нарвская Православная гуманитарная школа); Пасхальные игры и конкурсы; работает кафе.
ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом народов.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? Экскурсия по Кренгольму. Билет 13/8 €.
ГДЕ? От старой проходной Кренгольма.
КОГДА? В 12.00.
Массовое катание на льду
Вт-пт: 12.00-13.00;
7 апреля. 14.00-15.00
8 апреля. 19.00-20.00