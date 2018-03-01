Сказка может научить

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1 апреля, в воскресенье, в 15.00 в Художественной галерее состоится концерт «Звенящие сказки» Полины Черкасовой (Таллинн) из серии «Перекресток искусств».

Полина Черкасова – антрополог, музыкант, сказочница, соединяющая сказки и правдивые истории, привезённые ею из дальних стран, со своей музыкой, которую она исполняет на различных редких инструментах. Полина исследует влияние музыки и звуков на человека, продолжая традиции устного творчества и современного сказительства.

В наши дни сказки нужны прежде всего взрослым – дети и так всё понимают и чувствуют. Часто бывает, что после услышанных сказок вдруг может захотеться написать давно забытому другу, позвонить близкому человеку или сделать что-то хорошее. Именно поэтому испокон века сказки использовались для того, чтобы вдохновить и ободрить людей, предостеречь их и научить главному – как жить в этом непростом мире. Полина надеется, что благодаря её сказкам и музыке многие взрослые люди заново откроют для себя важное умение слушать сказки и притчи.

В программе будут звучать сказки разных стран и народов, а также экзотические музыкальные инструменты, привезенные Полиной из разных стран. Сказки ориентированы на взрослых и юных слушателей старше 10 лет.

Цель творческих встреч «Перекресток искусств» — соединить различные виды искусства определенной тематики в рамках одного концерта и понаблюдать, как поэзия, музыкальные композиции и произведения живописи взаимодополняют друг друга и помогают раскрыться с новых необычных сторон.

В рамках концерта будет представлена картина Владислава Гриднива «Свистопляска» (2008г.) из художественного собрания Нарвского музея. Искусствовед Елена Ховарт расскажет об истории этого живописного полотна и о его интерпретации. Совместный проект музыкантов и искусствоведа - интересный образец опытов по соединению слова, музыки и живописных произведений.

Билет 3 €.

По информации Нарвского музея