Что интересного произойдет в Нарве в конце марта

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 29 марта

Пятница, 30 марта

ЧТО? Выставка живописи Вадима Ерохина «Tuuleiil».

ГДЕ? Astri Keskus, 2 этаж, Таллиннское шоссе, 41, Нарва.

КОГДА? 17.00 — 18.00.

Суббота, 31 марта

ЧТО? Хоккейные игры чемпионата Эстонии. Е-кл. Narva PSK.

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА? В 10.45.

ЧТО? Нарвский день обсуждений BAZAR. В фокусе: «Нарва - культурная столица 2024: а оно нам надо?» (начало дискуссии в 11.00) и «Молодёжь в управлении, или Куда девать “старую гвардию”?» (начало дискуссии в 13.00). Домашняя страница проекта: www.bazarnarva.ee.Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/bazarnarva/.

ГДЕ? Нарва, ул. Мальми 8, Центральная библиотека.

КОГДА? С 11.00 до 15.00.

ЧТО? Слёзная комедия «Я - Cчастье». Это спектакль – исследование, в котором артисты вместе со зрителем заново открывают для себя такую известную, но совершенно непознанную Вселенную человеческих отношений, состоящую из двух противоположных миров: мира мужчин и мира женщин. Продолжительность спектакля 3 часа, с антрактом

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье, 1 апреля

ЧТО? Благотворительный веселый забег. Детские забеги - 300 метров, основная дистанция - 3 км без замера времени. Все дети получат сладкий приз. На месте пройдет лотерея от спонсоров забега на бесплатное посещение водных центров Meresuu и Noorus, спортивные подарки от Myfitness. Плата за участие начиная от 5 евро. Вся собранная сумма пойдет на приобретение спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых, которые хотят принять участие в Паралимпиаде 2020 в Японии. Этим летом ребята планируют участвовать на кубке мира в Варшаве.

ГДЕ? Нарва, ул Пушкина.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Концерт «Звенящие сказки» Полины Черкасовой (Таллинн) из серии «Перекресток искусств».

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея Нарвского музея.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Спектакль «Часы с кукушкой». … Каждый вечер вы сидите, уткнувшись в телевизор, а жена пилит и пилит вас: «Скучно живем, ни кино, ни театра, даже днем в гости не ходим, да и к себе никого не зовем»… К чему это может привести? Понятно к чему: однажды на вашем пороге появится гость, готовый перевернуть всю вашу жизнь с ног на голову…«Часы с кукушкой» - великолепная антрепризная комедия по пьесе Леонида Филатова, в постановке Михаила Церишенко.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 17.00.

Массовое катание на льду

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА?

Вт-пт: 12.00-13.00;

Сб-вс: 12.00-13.00; 19.00-20.00.

30.03. и 01.04 не проводится.