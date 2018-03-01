Что интересного произойдет в Нарве с 15 марта

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Культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 15 марта

Четверг, 15 марта

ЧТО? Открытие передвижной фотовыставки эстонских фотографов Пеетэра Паасмяэ, Тыну Нооритс и архитектора Уку Пыллумаа «WEE – Властные строения в Эстонии». Шестую выставку Уку, Пеэтера и Тыну с их предыдущими выставками объединяет серия «ЕЕ» . Мы уже видели выставки: Живые, Мертвые, Фатальные и Поющие строения Эстонии. В этот раз Тыну и Пеэтер, наблюдая через объектив художественным взглядом фотографов, и Уко с детальным архитектурным взглядом показывают нам облик властных структур эстонских городов. Наряду с этим фотохудожники доказывают, что за неделю, с понедельника по воскресенье, можно побывать во всех 47-ми эстонских городах и сфотографировать там как значительные, монументальные, так и более сдержанные, cкромные здания, которые теперь и мы сможем увидеть на выставке.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, 4-й этаж.

КОГДА? В 17.00.

Пятница, 16 марта

ЧТО? VIII Международный конкурс-фестиваль «Юный вокалист», конкурс академического вокала. В рамках мероприятия выступят более 140 молодых вокалистов из Нарвы, Таллинна, Тарту, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Ахтме, Кохтла-Ярве, Тырва, Кивиыли, а также вокалисты из России, из городов Санкт-Петербург, Гатчина, Петрозаводск.

Участники конкурса покажут свое мастерство в двух направлениях – академическое и современное пение. Прозвучит сольная и ансамблевая музыка. Особенностью конкурса является то, что пение будет только «живым», без фонограмм.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? С 9.30 до 20.00.

ЧТО? Полуфинальный матч серии PLAYOFF чемпионата Эстонии по футзалу. Narva United FC - Tallinna SK Augur Enemat. Билет 2 EUR. Дети до 12 лет: бесплатно. В перерыве - розыгрыши призов от партнёров и спонсоров команды.

ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22 D, Спортхолл.

КОГДА? В 19.30.

Суббота, 17 марта

ЧТО? VIII Международный конкурс-фестиваль «Юный вокалист», конкурс современного вокала.

ГДЕ? Нарва, ул. 26 Июля, 9А, Нарвская Хоровая школа.

КОГДА? С 10.00 до 15.00.

ЧТО? Настольный теннис. Серийный кубок Ида-Вирумаа.

ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, зал настольного тенниса.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Художественная гимнастика. Чемпионат Ида-Вирумаа.

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22 D, Спортивный центр,

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Ярмарка эстонского языка «KU-ку!». На ярмарке можно будет получить обзор существующих возможностей изучения эстонского языка и узнать о новейших учебных материалах. Консультанты уровневых экзаменов по эстонскому языку помогут решить тестовые экзаменационные задания, а также проведут консультации для посетителей.

На ярмарке будут представлены обучающие интернет-порталы, а также проведены показательные встречи в языковых кафе. На месте будет осуществляться продажа учебных материалов. Участие бесплатное.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., Нарвский колледж ТУ.

КОГДА? В 11.00 (до 18.00).

ЧТО? Шахматы. «Шоколадный турнир». Финал.

ГДЕ? Нарва, Fama keskus.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Хоккейные игры чемпионата Эстонии. Е-кл. Narva PSK.

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА? В 13.30.

ЧТО? Фильмы Уолта Диснея по субботам. Анимационный фильм «Бэмби» (1942, 72 мин.). Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека. Вход бесплатный.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Звезды винила. Золотые хиты ВИА. На сцене солисты и экс-солисты золотых составов легендарных групп заслуженные артисты: Владимир Куклин - «Поющие Сердца», «Доктор Ватсон», Анатолий Алешин - «Веселые ребята», «Аракс», Игорь Офицеров - «Голубые гитары», «Поющие сердца», «Акварели», Вячеслав Исаченко - «Песняры».

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? VIII Международный конкурс-фестиваль «Юный вокалист», конкурс современного вокала. Гала-концерт лауреатов, на котором жюри выберет обладателя Гран-при фестиваля.

ГДЕ? Нарва, ул. 26 Июля, 9А, Нарвская Хоровая школа.

КОГДА? В 18.00.

Воскресенье, 18 марта

ЧТО? Хоккейные игры чемпионата Эстонии. B-кл. Narva PSK.

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА? В 13.30.

ЧТО? Концерт Изиды Галимовой «Пробуждение» из серии «Перекресток искусств». В программе прозвучат старинные арии Баха, Перголези, Каччини, Торелли, Джордани, Сен- Санса, Форэ, Дворжака, Перголези, духовная музыка композиторов XX века, которая как нельзя лучше подходит к осмыслению и переживанию времени перед Пасхой. Вход 3 евро

ГДЕ? Художественная галерея.

КОГДА? В 15.00.

Массовое катание на льду

ГДЕ? Нарва, Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4).

КОГДА?

Вт-пт: 12.00-13.00;

Сб-вс: 12.00-13.00; 19.00-20.00.