Культурные мероприятия с 8 марта

Дата публикации: Сегодня, 10:15 Просмотрено: 41

Четверг, 8 марта

ЧТО? Игровая экскурсия «Дворцовые интриги». Необычная игровая экскурсия освещает один из ярчайших и интереснейших периодов российской истории — эпоху правления Екатерины Второй. Запутанные интриги, коварные политические перипетии и дерзкий дворцовый переворот — вот лишь немногое из того, о чем живо и интересно расскажет «свидетельница» исторических событий XVIII века княгиня Екатерина Романовна Дашкова, — первая статс-дама и подруга императрицы Екатерины II.

Придворные фрейлины научат вас искусству чтения знаков «мушек» и угостят бокалом вина.

Количество участников экскурсии ограничено, предварительная регистрация: info@narvamuuseum.ee, 35 99 230. Билет 14 €. NB! Экскурсия имеет возрастное ограничение: 18 +

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея Нарвского музея.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Спектакль «Пила вино и хохотала». Первый спектакль, основанный на реальных историях с женских интернет-форумов. Создательницы спектакля Анна Быкова и Инна Егорова работали над постановкой в течение двух лет. В ходе спектакля зрители познакомятся с самыми разными героинями, среди которых прилежная домохозяйка, молодая мама, интеллигентная дама, сбежавшая невеста и другие.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Пятница, 9 марта

ЧТО? Открытие выставки третьего курса отделения внутренней архитектуры Эстонской художественной академии «Пять взглядов». Решения по оформлению зала нарвской Александровской церкви были подготовлены в течение осеннего семестра 2017 года пятью командами в качестве специальных проектов. Своими работами студенты задают вопрос: каким могло бы стать пространство церкви? Выставка будет открыта до 9 апреля этого года (среда - суббота: 11.00 - 15.00, воскресенье: 10.00 - 14.00).

ГДЕ? Нарва, ул. Кирику, 9, Александровская церковь.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Инфоярмарка «Ориентир-2018». Все самые известные вузы Эстонии будут участниками «Ориентира», среди них Таллиннский технический университет, Тартуский университет, Таллиннский университет и Академия внутренней безопасности. По просьбе нескольких учебных заведений будет создана специальная зона для проведения мастер-классов и два новых бокса. В одном из них - «Kirde Noored» - будут рассказывать о сотрудничестве в сфере молодежной работы Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, в другом - «narva2024@narva.ee» - волонтеры будут проводить специальную рекламную кампанию, связанную с желанием Нарвы получить в 2024 году титул «Культурная столица Европы». Билет стоит 50 центов, действителен на два дня.

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22D, Cпортивный центр.

КОГДА? С 11.00 до 17.00.

Суббота, 10 марта

ЧТО? Инфоярмарка «Ориентир-2018». В субботу, 10 марта, один из родителей посещает мероприятие бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Раквере, 22D, Cпортивный центр.

КОГДА? С 10.00 до 15.00.

ЧТО? Концерт. ДиДюЛя. В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье, 11 марта

ЧТО? Концерт гитарной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Алексея Северинова, г. Санкт-Петербург. Гитарист представит свою новую программу «Испанская серенада». Вход: 6 €, для пенсионеров и детей до 16 лет 4 €.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00.